Стало известно, в какие вузы Беларуси можно поступить без экзаменов 3 18.02.2023, 15:37

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Министерство образования опубликовало перечень.

Перечень учреждений высшего образования для зачисления без вступительных испытаний определен постановлением Министерства образования Беларуси.

Согласно документу, опубликованному 18 февраля на Национальном правовом портале, лица, освоившие «в рамках организации профильного обучения содержание образовательной программы среднего образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне в этих учреждениях образования, а также в государственном учреждении образования «Лицей Белорусского государственного университета», будут приниматься без экзаменов в три вуза: БГУ, межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет» и Полесский государственный университет.

Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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