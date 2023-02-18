Патриотические пальчики на финском паспорте 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

18.02.2023, 16:21

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Почему кремлевские чиновники не соответствуют своим же требованиям?

Скрепные власти доказывают россиянам, что единственно верный образ жизни - жить на Родине, иметь в кармане только российский паспорт, воевать за Родину в донецком окопе, умирать за Родину там же. Все, кто этому типажу не соответствуют, – иноагенты.

Но сами начальники, равно как их близкие друзья, такой декларации не соответствуют. Во всяком случае, в главных чертах.

Вот, например, Геннадий Тимченко, как считается, близкий к Владимиру Путину человек. Соратник.

В Финляндии идет разбирательство с получением в 2000 году по ускоренной процедуре гражданства страны Геннадием Тимченко и его дочерью Ксенией Франк. Почему была применена ускоренная процедура, Миграционная служба Финляндии пока объяснить не может.

Но есть ведь другой вопрос – почему, вообще, соратники Путина получали паспорта западных страны? Зачем на финских паспортах отпечатки российских пальцев? Это только для иноагентов. Путинский патриот? Связывай свою судьбу только с Россией. Езжай воевать: в окоп (Тимченко), в госпиталь медсестрой (Франк). Таков должен быть ваш дресс-код.

Непонятно, между прочим, Геннадий Тимченко и Ксения Франк, сегодня, накануне вступления Финляндии в НАТО, не отказались от гражданства Финляндии?

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