Патриотические пальчики на финском паспорте

Патриотические пальчики на финском паспорте3
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 18.02.2023, 16:21
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Почему кремлевские чиновники не соответствуют своим же требованиям?
Скрепные власти доказывают россиянам, что единственно верный образ жизни - жить на Родине, иметь в кармане только российский паспорт, воевать за Родину в донецком окопе, умирать за Родину там же. Все, кто этому типажу не соответствуют, – иноагенты.
Но сами начальники, равно как их близкие друзья, такой декларации не соответствуют. Во всяком случае, в главных чертах.
Вот, например, Геннадий Тимченко, как считается, близкий к Владимиру Путину человек. Соратник.
В Финляндии идет разбирательство с получением в 2000 году по ускоренной процедуре гражданства страны Геннадием Тимченко и его дочерью Ксенией Франк. Почему была применена ускоренная процедура, Миграционная служба Финляндии пока объяснить не может.
Но есть ведь другой вопрос – почему, вообще, соратники Путина получали паспорта западных страны? Зачем на финских паспортах отпечатки российских пальцев? Это только для иноагентов. Путинский патриот? Связывай свою судьбу только с Россией. Езжай воевать: в окоп (Тимченко), в госпиталь медсестрой (Франк). Таков должен быть ваш дресс-код.
Непонятно, между прочим, Геннадий Тимченко и Ксения Франк, сегодня, накануне вступления Финляндии в НАТО, не отказались от гражданства Финляндии?
Телеграм-канал «СерпомПо»