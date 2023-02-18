Белорусский рубль уже месяц падает к доллару и евро 18.02.2023, 16:29

2,596

Экономист рассказал, в чем причина.

Минус почти 7 % к доллару и почти 6 % к евро – так изменился курс белорусского рубля за месяц. Доллар и евро в Беларуси вышли на максимум за десять месяцев. Что происходит в белорусской экономике, «Белсату» пояснил экономист Лев Львовский.

17 января 2023 года курсы Национального банка были такие: за доллар – 2,6162 белорусского рубля, за евро – 2,8315 рубля, за 100 российских – 3,8459. За месяц белорусский рубль заметно упал к доллару (на 6,95 %, до 2,7982) и евро (на 5,75 % до 2,9944), но не так сильно вырос до российского (на 2,1 % до 3,7649 белорусских рублей за 100 российских).

В течение 2022 года белорусский рубль существенно падал к доллару и евро после начала полномасштабной войны в Украине (доходило до 3,9 рубля за доллар и 4,2 рубля за евро), но вскоре стабилизировался на уровне 2,4–2,7 рубля за доллар и 2,4–2,8 рубля за евро. К российскому белорусский рубль сначала взлетел так, что 100 российских покупали в обменниках в какой-то момент всего за 1,75 белорусского, но потом упал: даже до 4,88 белорусского за 100 российских согласно Нацбанку. Однако затем постепенно усиливался.

В обменниках сейчас просят за доллар как минимум 2,8 рубля, за евро – по крайней мере 2,995 рубля (а чаще – 3 и более), за 100 российских – от 3,78 белорусского. С чем связано падение белорусского рубля к доллару и евро?

Старший научный работник Центра экономических исследований BEROC, экономист Лев Львовский объясняет: теперь главным торговым партнером Беларуси является Россия, при этом ее доля во внешнеторговом обороте за последний год сильно увеличилась и, скорее всего, сейчас доходит до 70 %. Точной свежей статистики нет, но в 2022 году страны СНГ давали 65 % торгового оборота, и обычно Россия давала около 90 % импорта из СНГ и около 70 % экспорта в СНГ.

«Это произошло как из-за сокращения торговли с Евросоюзом и потери украинского рынка, так и из-за перенаправления части товаров, которые ранее шли в эти юрисдикции, на российский рынок, – объясняет Львовский рост доли России в белорусской внешней торговле. – При такой торговой зависимости нужно обращать внимание в первую очередь на взаимоотношения с российским рублем.

За последний месяц белорусский рубль окреп к российскому, но все еще не достиг предвоенных уровней, а вот российский рубль начал слабеть по отношению к доллару и евро, и этот тренд перевесил укрепление белорусского рубля к российскому. В результате мы и видим, как евро и доллар постепенно укрепляются к белорусскому рублю».

За месяц белорусский рубль также упал на 6,4 % к украинской гривне, на 5,4 % – к фунту стерлингов, на 4,8 % – к китайскому юаню, на 3,9 % – к польскому злотому.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».