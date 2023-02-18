«Россияне действовали по шаблонам и поплатились» 18.02.2023, 16:46

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Украинский капитан рассказал, как атаковали корабли РФ.

За почти год полномасштабной войны в Украине российские оккупанты потеряли 18 кораблей и катеров, среди которых ракетный крейсер «Москва». Россияне использовали шаблоны 2008 года, что и стоило им флагмана.

Об этом рассказал начальник кафедры ВМС Национального университета обороны Украины капитан 1 ранга Степан Якимьяк в интервью АрмияInform.

По его словам, уникальность действий ВМС Украины была обусловлена тем, что впервые был успешно применен береговой ракетный комплекс «Нептун» и нанесены удары по фрегату «Эссен», ракетному крейсеру «Москва». Кроме того, большую роль в обнаружении надводных кораблей противника играл беспилотный комплекс Bayraktar TB2.

Это - первое подтверждение из официальных источников, что весной 2022 года ВМС Украины нанесли ракетный удар по фрегату ЧФ РФ «Адмирал Эссен» из комплекса «Нептун».

Якимьяк отметил, что прогнозируя действия ЧФ РФ и планируя ракетные удары по российским кораблям, украинский флот использовал в частности ретроспективный опыт войны России против Грузии в 2008 году.

«Эта работа дала возможность опережать противника, наносить успешные ракетные удары по его кораблям, что в конце концов привело к срыву его господства на море и отказу от активных действий за пределами прибрежных районов Крыма», - пояснил начальник кафедры ВМС Национального университета обороны Украины.

Ожидалось, что россияне в 2022 году будут использовать свои большие надводные корабли для физической блокады Черноморского побережья, как они это делали и в 2008 году. Прогноз оправдался, и использование шаблонов почти 15-летней давности стоило россиянам болезненной потери «Москвы».

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