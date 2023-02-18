Мобилизованные из Омской области РФ пожаловались на беспредел и поборы 1 18.02.2023, 16:58

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Недовольных «спецоперацией» становится все больше.

Волна негодования российских мобилизованных набирает обороты. Недовольных «спецоперацией» становится все больше. Россияне понимают, что никому не нужны и их используют только в качестве «пушечного мяса».

Очередное обращение записали выходцы из Омской области, которые потеряли своих командиров и были отправлены на оккупированную территорию Донбасса, пишет телеграм-канал «Украина 365».

Они просят омского губернатора и диктатора Путина спасти их от боевиков так называемой «ДНР». Мужчины скрывают свои лица.

В своем обращении артиллеристы из 504-го танкового полка рассказали, что в зоне «СВО» остались без российского командования, так как связь с ним оборвалась, и попали в подчинение военных «ДНР», их развезли по разным местам.

Там происходит откровенный беспредел, их распределили в пехоту, «днровцы» требуют с них деньги на бензин, угрожая отправить на передовую без подготовки.

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