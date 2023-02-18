«Сына раздражало, что девушка постоянно хочет всюду ходить вместе» 18.02.2023, 17:08

Белоруска уговорила сына жениться и рассказала, что из этого получилось.

Случчанка Наталья боится, что у сына, который не хочет жениться, не сложится жизнь, он так и останется одиноким, пишет «Курьер». Его родители пытались помочь парню создать семью, но безуспешно. Стоит ли родителям вмешиваться в личную жизнь взрослых детей, рассуждает слуцкий психолог Марина Чижик.

«У неё семья, а у него — ничего»

«Сыну уже 37 лет. Когда учился в колледже, была у него девушка, дружили года четыре, даже вместе жили. Но мы с мужем ему говорили: «Вы молодые (18 лет обоим было), жениться пока рано, надо закончить учёбу, начать работать», — рассказала Наталья. — А они за это время прошли все стадии семейной жизни: и пылкие чувства, и страсть, и ссоры, и расставания, и примирения, и ревность, и контроль друг за другом.

В конце концов сыну надоело. Его раздражало, что девушка постоянно хочет всюду ходить вместе. Хотелось проводить время и с друзьями. Поссорились, расстались, сказал: «Больше не хочу». А ведь была любовь… Она пыталась примириться, но ничего не вышло.

Я пыталась убедить сына, что девушка хорошая, приветливая, хозяйственная, добродушная. А он — как отрезал. После этого ни с кем не было серьёзных отношений. Даже и не знакомил с нами. Говорил: «Это не серьёзно, зачем знакомить». Сейчас встречается с женщиной старше его. Она самостоятельная, но заводить семью тоже не хочет.

Мы не раз с сыном говорили, пытались и знакомить. Но безрезультатно. Так вот и думаешь, может, стоило, когда был молодой, настоять, чтобы женился, когда любил. Может, и жили бы. Сейчас у неё семья, ребёнок. А у нашего — ничего».

Ребёнок запомнил агрессию

«Выслушав этот рассказ, я вспомнила противоположную историю, — рассказала психолог Марина Чижик, — когда родители уговорили сына жениться на девушке, потому что она была беременна. Он послушался, но жизни не получилось: ругались постоянно по разному поводу и разошлись. Ребёнок всё равно остался без отца, только запомнил агрессию с его стороны.

Есть старая русская поговорка: «После драки кулаками не машут». Теперь нужно не думать о том, что было бы, а принимать и анализировать ситуацию такой, какая она есть. Родителей мучит вопрос: пытаться ли женить сына? За таким стремлением могут скрываться разные вещи. Желание родителей соответствовать нормам общества, чтобы всё было как у всех, сын не ходил бобылём. Либо страх за собственную нереализованную часть жизни: не успеть понянчить внуков. Страх матери понятен и обоснован. Она боится, что уйдёт время и сын не женится вообще. Сценарий нормальной семьи с детьми нарисован в голове матери. Он правильный. Но как он реализовывался бы на самом деле, никто не знает.

Что стоит учитывать:

• Разговаривать с сыном стоит, но без давления. И о том, какой он видит семью, хочет ли он детей, осознаёт ли он, что может остаться без них. И в то же время понимать, что если он не готов отвечать за семью, то ответственность за внуков может лечь на плечи его матери. Ключевое при принятии решения — готов ли он брать ответственность за семью, нужна ли она ему, а не родителям.

• В данной ситуации наличие семьи у сына — это явное желание родителей, а не его. Поэтому в случаях неудачных отношений сын может обвинить их, и нужно быть к этому готовым, подталкивая сына на брак.

• «Сейчас сын встречается с женщиной старше», — говорит мать. Похоже, что такие отношения её не очень устраивают. Сценарий того, что «эти отношения меня не устраивают», опять повторяется, только уже в другое время и в другом месте, с другим человеком.

• Нужно ли подыскивать невесток? Возможно, попытаться стоит. Но навязывание идеальной, по мнению матери, девушки может обернуться очередным конфликтом с сыном. Наименее проблемный вариант — смириться с выбором сына.

• Если сын всё же наконец выберет спутницу, важно выстроить с ней дружеские отношения и подумать, насколько стоит окунаться в семью сына. Тут главный принцип – не навреди.

• Бывает трудно смириться, что идеальный жизненный сценарий невозможен. Но к этому надо быть готовым. Каждый проживает свою жизнь, а родители должны принимать выбор детей, чтобы сохранить с ними добрые отношения».

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