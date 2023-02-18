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ВСУ уничтожили моторную лодку с российскими диверсантами

  • 18.02.2023, 17:17
ВСУ уничтожили моторную лодку с российскими диверсантами

Оккупанты пытались высадиться на одном из островов в дельте Днепра.

Украинские военные уничтожили моторную лодку с российскими диверсантами, которые пытались высадиться на одном из островов в дельте Днепра.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

«При очередной попытке вражеской ДРГ высадиться на один из островов в дельте Днепра, уничтожена переоборудованная гражданская моторная лодка вместе с личным составом», - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки украинские военные выполнили более 70 огневых задач. Вследствие боевой работы уничтожены: беспилотник типа «Орлан-10», станция радиоэлектронной борьбы, ПТРК, крупнокалиберная гаубица и оккупанты.

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