ВСУ уничтожили моторную лодку с российскими диверсантами
- 18.02.2023, 17:17
Оккупанты пытались высадиться на одном из островов в дельте Днепра.
Украинские военные уничтожили моторную лодку с российскими диверсантами, которые пытались высадиться на одном из островов в дельте Днепра.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
«При очередной попытке вражеской ДРГ высадиться на один из островов в дельте Днепра, уничтожена переоборудованная гражданская моторная лодка вместе с личным составом», - говорится в сообщении.
Всего за прошедшие сутки украинские военные выполнили более 70 огневых задач. Вследствие боевой работы уничтожены: беспилотник типа «Орлан-10», станция радиоэлектронной борьбы, ПТРК, крупнокалиберная гаубица и оккупанты.