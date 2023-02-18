Белорусы откладывают покупку автомобиля до лучших времен 3 18.02.2023, 17:27

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Эксперты рассказали о будущем авторынка страны.

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) озвучила итоги продаж новых автомобилей в январе. И они оказались неутешительными: по сравнению с декабрем авторынок обвалился более чем в два раза, а по сравнению с январем 2022 года – в три. Журналисты Myfin вместе с экспертами БАА обсудили, почему так происходит и когда «крутому пике авторынка» придет конец.

Неоправдавшиеся надежды

«Глубина падения рынка новых легковых автомобилей, реализуемых дилерами БАА, по отношению к январю 2022 года составила 67%, что свидетельствует о преждевременности надежд на начало восстановления продаж», – сообщила БАА.

Львиную долю от 756 легковых автомобилей, проданных в первый месяц 2023 года, составили продажи нескольких моделей Geely – 72% рынка (в декабре – 68%). Подобная ситуация складывается с лета прошлого года. На втором месте расположилась «Лада», на третьем – JAC.

Сокращение модельного ряда фиксируется с весны. Если год назад на рынке были представлены новые автомобили более чем трех десятков производителей, то сегодня марочное предложение на рынке сжалось до 11 брендов. А модельное составляет всего 34 позиции, что в четыре раза ниже показателя годичной давности.

«При этом 14 из 34 моделей представлены китайскими марками, а совокупная доля проданных в январе китайских легковых автомобилей составила 78%», – говорится в сообщении БАА.

Белорусский авторынок дает задний ход уже третий год подряд. Но если до того он снижался на единичные проценты, то в 2022 упал в разы:

в 2020 году было продано 52 768 новых авто (-18,2% год к году);

в 2021 году – 46 837 (-11,2%);

в 2022 году реализовано лишь 17 234 машины (в 2,7 раза меньше, чем годом ранее).

Продавать нечего, цены высокие, а доходы не растут

«Цифры участников рынка не удивили – никто и не ожидал, что положение в начале года улучшится, так как для этого нет предпосылок», – заявил Сергей Михневич, генеральный директор ООО «Актив-Лизинг», который до 2020 года более десяти лет возглавлял БАА.

По словам эксперта, главная причина не останавливающегося падения – отсутствие поставок новых автомобилей бюджетного класса. Но она не единственная.

– Кроме «Лады», в автосалонах доступных по цене машин больше нет. Как вы понимаете, не каждый условный покупатель пересядет на автомобили «АвтоВАЗа» после того, как имел возможность ездить на бюджетных автомобилях известных мировых брендов. Потому сегодня автомобильный рынок новых машин замещается пригнанными из Европы авто с пробегом. И тот вал старых автомашин, который сегодня ввозится в страну, вернул нас в конец двухтысячных – начало десятых годов.

Нужно дождаться статистики Белстата по количеству ввезенных в страну машин за 2022 год, чтобы делать выводы. Но если автодилеры за минувший год продали 17 тыс. авто, то уверен, что в Беларусь ввезли еще 80 тыс. автомобилей с пробегом. Спрос на новые машины замещается интересом к авто с пробегом в недорогом ценовом сегменте. При этом проблемы производства и ввоза автомобилей бюджетного сегмента по-прежнему стоят довольно остро.

Еще один значимый фактор падения авторынка – удорожание автомобилей, случившееся в 2022 году. Цены пока не откатились на разумный уровень даже в долларах, не говоря о белорусских рублях. Но у людей-то зарплаты не растут – инфляция съедает реальный доход наших покупателей, – отметил Сергей Михневич.

Отмашка дана: «партизанский» и параллельный импорт нас спасут?

Поддержал коллегу еще один автоэксперт (также работающий на белорусском авторынке не один десяток лет), гендиректор БАА Александр Сидоревич. По его словам, для того чтобы ожидать иные январские цифры, надо иметь на то экономические основания. А их нет: переориентация на поставки из России, которые до февраля 2022 года составляли 85% рынка и которые почти остановились, сделала нас очень зависимыми от производителей из соседней страны.

– Но сейчас ситуация меняется – с февраля начало действовать постановление правительства №73, вносящее коррективы в постановление Совмина №452 «Об утверждении Положения о временных требованиях и порядке проведения оценки соответствия отдельных колесных транспортных средств».

Оно позволяет ввозить единичные авто любым юридическим лицам, в том числе, что очень важно, авто «младше» трех лет. Раньше этого нельзя было сделать без одобрения, а его не каждый мог получить. Новое авто реально мог ввезти только представитель изготовителя. Поэтому будет всплеск продаж.

Отразится ли он на членах БАА? Я не уверен, потому что сейчас любой импортер может ввезти автомобиль не старше трех лет. И теперь на каждое авто можно будет оформить заключение об оценке единичного транспортного средства, то есть на каждый ВИН-код будет свой документ.

Кроме того, не требуется устанавливать устройство вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», наличие которого раньше было необходимым.

И это не наше ноу-хау – в России также ранее отменили обязательное требование к техническому оснащению машин и сделали это сроком на год – до 22 июля 2023 года. Наше [решение] также годичное, но действует до 31 января 2024 года.

Есть в постановлении еще одно изменение, касающееся производителей Geely и МАЗ, упрощающее им работу. Кроме того, теперь нельзя ввозить автомобили экологического класса «Евро 0» и «Евро 1».

Белорусы откладывают покупку нового авто, создавая отложенный спрос

Сегодня сложно рассмотреть перспективы восстановления белорусского авторынка новых машин, тем более что первые два месяца прошлого года были (до известных событий) для автодилеров сравнительно неплохими – продажи пусть и не бодрыми темпами, но шли. Удастся ли белорусско-китайскому производителю нарастить объемы и закрыть освободившуюся нишу? Или белорусы повернут время вспять и снова переориентируются на подержанные авто?

– Все последние тренды готовят нас к тому, что белорусских покупателей в салонах ждет только то, что предложит завод Geely, с добавкой от российского «АвтоВАЗа». И будет еще более скромная доля от китайских автопроизводителей. Но это тоже не дешевые машины – тот же JAC предлагает авто от $23-25 тыс.

Именно по причине дороговизны покупатели и выбирают автомобили с пробегом: в той же ценовой категории они могут пригнать машину известных мировых брендов не хуже качеством, с большим набором опций.

Вот поэтому и происходит падение рынка новых машин: белорусы откладывают покупку автомобиля до лучших времен.

Январские продажи дают четкий прогноз на год: безоговорочным лидером по этому показателю будет Geely, если не возобновятся поставки из России или Европы. Кстати, надо сказать, что в Европе автомобили в 2022 году тоже подорожали – в среднем на 10% из-за дефицита микрочипов и ряда других факторов. Поэтому европейская сборка будет дорогой для наших покупателей.

А ведь все последние годы только благодаря российской сборке (занимавшей 85% рынка новых авто) дилеры могли предложить белорусам машины известных брендов в ценовой категории до $15 тыс. Из ЕС привезти такие машины было невозможно.

Соответственно, теперь, когда из России ничего, кроме «АвтоВАЗа», привезти невозможно, перспектив на 2023 год у белорусского рынка мало. Если нынешний статус-кво сохранится, то год может быть еще хуже прошлого.

В феврале, на мой взгляд, показатели Geely могут быть еще ниже январских, потому что в продаже нет Emgrand, которые могли бы стать хитом на оголенном рынке.

В декабре – январе они шли по большей части таксистам, были ограничены в продаже. Дилеры и покупатели ждут, что в марте этих машин на рынке станет больше, но логистические проблемы и подскочившие цены не дают нам с уверенностью говорить о том, что объемы производства Emgrand вырастут. Дай бог, чтобы январские цифры не падали и мы видели такие показатели все оставшиеся месяцы.

Если говорить в целом о прогнозе на 2023 год, то я бы сказал, что в лучшем случае будет продано 10 тыс. новых автомобилей. Из которых «китайцы» (не только Geely, но и JAC, Haval и иже с ними) будут занимать 80% рынка, – четко обрисовал перспективы белорусского авторынка в 2023 году Сергей Михневич.

Что сдвинет рынок с мертвой точки?

Способны ли кредиты оживить рынок? Ведь именно они стали его драйвером в последние годы: по разным оценкам, 50-70% продаж осуществлялось с помощью этого финансового рычага.

– На белорусский авторынок ключевое воздействие имеют не столько кредиты, сколько ситуация с лизингом, который в какой-то степени помогает, особенно юрлицам, при приобретении коммерческого транспорта. Тем не менее покупатель все равно платит, только это «отложенный платеж».

Да, ставка рефинансирования снова снизилась, но можем ли мы говорить, что ставки по кредитам стали настолько привлекательны, чтобы белорусы массово начали покупать новые автомобили? Нет. Поэтому, чтобы кредиты стали мощным стимулом развития авторынка Беларуси, необходимо более существенное снижение и льготные условия (сниженная процентная ставка на первое время, не столь жесткие требования к заемщику и тому подобное).

Сейчас все – в ожидании. Особо резвых покупателей я не наблюдаю. Собственно, я и сам думал поменять машину, но прозевал момент и сейчас решил не заниматься этим: не время.

Что будет в феврале-марте? Все мы уже думаем, что упали на дно, но я думаю, что еще пару месяцев будет стук снизу.

Хотя хуже, чем сейчас, не было никогда. И страдают все участники рынка – никто не строит долговременных планов, так как предсказать, что будет не через год-два, а даже через пару месяцев никто с уверенностью не может.

Я вижу перспективу нашего авторынка в другом – автодилеры начнут все активней заниматься продажей подержанных машин. Трейд-ин у них был всегда, а вот в каком объеме они будут уделять этому направлению внимание – это большой вопрос. Никто ведь не запрещает им делать это, как и комиссионной продажей заниматься. И даже новые машины ввозить по 73-му постановлению (и после разрешенного параллельного импорта) они тоже могут, – уверен Александр Сидоревич.

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