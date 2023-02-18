«Она нам «спасибо» принесла. Только мы брать не будем» 4 18.02.2023, 18:05

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Иллюстрационное фото: svaboda.org

Как дальнобойщики помогли белоруске на заснеженной дороге.

Екатерина рассказала Onliner, как решила помочь подруге перегнать свежекупленный б/у автомобиль. Как обычно и начинаются такие истории, по дороге легковушка заглохла. Когда девушка уже начала покрываться инеем, на трассе появился грузовик с двумя спасителями. Далее события развивались нетривиально.

Подруга купила автомобиль. А гнать машинку нужно было почти 500 километров по зимней дороге. Стаж у нее ну совсем маленький — как новогодние выходные. Одним словом, вызвалась я. Вспоминая ту ситуацию сейчас, понимаю, что все равно поехала бы.

Я на месте, предо мной почти новенькая, немного б/у машинка логично красненького (а какого же еще?) цвета. Заглянула под капот, проверила жидкости. Посмотрела под машину, луж и прочих непотребств нет. Села за руль. Поворот ключа — и вот малышка тихо журчит движком. Обсудила мелкие нюансы с продавцом, попинала колесо на добрую дорогу — и в путь. Трасса мерно ложилась под колеса красной малютки, заснеженные поля сменялись густыми темными елками.

Первое, на что обратила внимание, — стал моргать свет. Тревожненько так, как в триллерах.

Значения не придала: может, болезнь такая. Пять минут — полет с проблемами. Требуется срочная посадка. Хьюстон, у нас большая-пребольшая проблема. Движок прямо на ходу, кашлянув пару раз, взрыкнул и затих. Выпучив глаза и до белых костяшек сдавив баранку, вырулила на обочину. Здрасьте, приехали! На улице не то чтобы совсем темно, но уже явно ни залезть под машину, ни поковырять проводку под капотом. Где наша не пропадала! Ну, точно не посреди леса, ночью, зимой, одиночку. Как в той сказке: а вдруг волки?

Звоню продавцу: мол, так и так, спасайте-выручайте! В ответ: ждите три-четыре часа, и я у вас! Да за четыре часа я в Снегурочку превращусь! Звонок другим знакомым: I need help. И в этот раз служба спасения заявила, что прибудет только часа через три. Да что же за беда такая!

Села в салон, сижу, мерзну потихоньку. Прислушиваюсь к «волкам» из леса. Тихо нарастающий гул вырвал из подступающей сонливости. Да, замерзла я знатно, а ждать еще неизвестно сколько. Свет фар и рокот все ближе. Да это же узнаваемый грузовик из рекламы Coca-Cola! Рывком выпрыгнула из салона и стала голосовать. Заметив, насколько активно я машу руками, водитель останавливается и, попикивая, сдает назад.

«Только бы хорошие люди оказались, — думаю. — Случись что неладное, своими задубевшими лапками и не отобьюсь. Чуть что и не найдут — в лесу-то. А косточки волки до весны обглодают».

И вот появляется пара крепких мужичков, на вид довольно приличных. Выпрыгнули из фуры:

— Ну что, красавица, сломалась?

— Да вот, подвела меня, машинка. Только что купленная.

— Так и что? Помощь надобна?

— Да, — грустно вздыхаю. — До города подкинете?

Второй мужичок в то время задумчиво обошел машинку, попинал колесо, уперся в капот, покачал.

— Ну что, Михалыч? Порадуем даму?

— А сможем? (У меня паника накатывала волнами.)

— Должно влезть, — задумчиво протянул второй.

— Пробуем?

— А давай!

Я пыталась сказать что-то в ответ, но то ли страх, то ли мороз приклеил язык к небу и вместо твердых слов я блеяла, как козочка.

— Не, Михалыч, погоди минутку. Надо барышню спасать, а то она сейчас от страха все нам попортит: и праздника не будет, и салон отмывать.

Один из них аккуратно взял меня за ледяную ладошку: «Пойдем. Пойдем со мной». Мой мозг не был способен вообще ни на что, и я, автоматически переставляя замерзшие ножки, поплелась за мужичком, как на привязи. Посадил меня в кабину и вручил огромную кружку горяченного чая. Велел в лес не убегать, потому как волки. И, смеясь, удалился.

Долгих 30 минут шума, грохота и возни с матерком — и вот пара мужичков залазят обратно в кабину.

— Ну что, красавица, отогрелась? Кто ж в такую погоду-то один катается? Тебе куда надо было?

Успеваю назвать адрес подруги и понимаю, что проваливаюсь в сон. Пришла в себя от того, что кто-то тряс за плечо. С громким визгом попыталась устраниться, отпрыгнуть, но не вышло.

— Да тихо ты! Почто ж шумишь-то! Вон дом твой. Погоди полчаса и пойдешь.

«Полчаса? Зачем? Почему?» — мозг, не до конца проснувшись, выдавал картины одну ужаснее другой.

— Пошли, Михалыч, достанем блоху.

Мужчины удалились из салона. И вновь я из кабины слышу лязг, скрежет и матерок. Не выдержала, решила потихоньку выглянуть: что там происходит?

А происходило чудо. Новогоднее чудо. Пара мужиков на тросе по аппарелям медленно скатывали мою сломавшуюся «блоху» из кузова фуры.

Я осознала свою ситуацию и положение. Резко перейдя на галоп, помчалась к подруге. Затормозила у магазина — сюда быстрее и проще. Рывком — внутрь.

— Ящик! Мне нужен ящик коньяка! Срочно!

На меня покосились все: и персонал, и охранник.

— Дело дамской чести!

Один из ребят в зале вынес ящик на кассу, распихивая всех и каждого: «Быстрее! Дамская честь под угрозой».

Провела картой, терминал пикнул, я подхватила ящик — и рысью назад. Мужики стояли у красненькой машинки в потемках и чесали голову.

— А вот ты где! Ты куда так рванула-то?

— Во оно как! Она нам «спасибо» принесла. Только мы брать не будем. Мы не за что-то, а потому что. Так было правильно!

И тут мой мозг выдал просто гениальный ход. «Смирно!» — рявкнула что есть мочи я. Мужики дернулись и замерли, вытянувшись. И пока они соображали, что произошло, я впихнула ящик им в руки.

Только они открыли рот, чтобы что-то сказать… «Молчать! Так надо. Вон, видите? — ткнула пальцем в небо я. — Праздник на носу, не обижайте даму».

Я обняла сначала одного, а затем второго мужика. Они хмыкнули, закинули ящик в салон и, собрав аппарели, укатили дарить кому-то праздник.

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