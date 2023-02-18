Риши Сунак: Британия даст Украине дальнобойные ракеты и ПВО 4 18.02.2023, 18:10

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Риши Сунак

фото: epa

От этого зависит безопасность не только украинцев.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна будет поставлять Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО. Он призвал удвоить военную помощь украинскому государству, даже если это исчерпает западные запасы, сообщает zn.ua.

«Нам нужна военная стратегия по Украине. Путин считает, что Запад устал от помощи Украине, но это не так. Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку. Мы будем поставлять дальнобойные боеприпасы и системы ПВО», – заявил Сунак.

По его словам, в феврале Британия отправила в Украину «столько же военной техники, сколько за весь 2022 год».

Он также высказался по поводу запасов вооружения западных стран, которые должны помочь Украине преодолеть Россию. Ведь от этого, как отметил Сунак, зависит безопасность не только украинцев.

«Наша безопасность, даже если запасы могут быть исчерпаны, если они ослабляют российские вооруженные силы, они увеличивают нашу безопасность… Если бы один из этих запасов сейчас помогал вывести из строя российский танк, разве не для этого его использовали бы? Время имеет решающее значение, и в этом конфликте есть момент, когда мы можем изменить ситуацию и помочь Украине победить… Я думаю, что альтернатива гораздо хуже», — говорит Сунак.

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