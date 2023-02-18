«Не экономим и живем на $7000» 18.02.2023, 18:41

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История белорусских эмигрантов в США.

Сандра – коренная минчанка, но в Беларуси не живет почти 8 лет. В январе 2015 года девушка перебралась сначала в Европу, а после – в США вместе с мужем и ребенком. Это тот случай эмиграции, когда не обстоятельства движут человеком, а сам он мчится за мечтой. Журналисты myfin.by подсмотрели опыт американизированной белоруски и узнали, сколько стоит жизнь в штатах.

«Мне было "тесно" в Беларуси»

Желание покинуть Минск и отправиться изучать мир росло в Сандре с самого детства. Это даже отразилось в имени девушки: названная с рождения Александрой, в кругу близких она была исключительно Сандрой.

– Но почему-то для многих называть меня по-новому оказалось проблемой. Любят все-таки люди в белорусском обществе за тебя решать, как тебе жить и даже как тебя должны звать. Мне было «тесно» в Беларуси. К примеру, я ездила в школу на 33-м троллейбусе – близко познакомилась с хамством, криками и агрессией. Вот таким мне запомнилось то время.

Но при этом девушке знакомо и чувство национальной гордости.

– В школе я обожала уроки истории Беларуси, мне нравилось изучать наше наследие, времена ВКЛ. Класса с седьмого мы с будущим мужем говорили на белорусском, хотя, например, моя мама вообще не знает его, так как росла не в Беларуси.

Желание расширить горизонты, найти себя, свое место в жизни привело девушку сначала в колледж электроники, потом в БГТУ на факультет издательского дела и полиграфии, где она отучилась на редактора.

А как только муж Сандры нашел работу за границей с возможностью получения ВНЖ, супруги быстро собрали вещи и переехали в Латвию. Пару не смутил даже тот факт, что из-за релокации доход стал в 2 раза меньше. Белорусы слишком сильно хотели начать новую жизнь.

В Латвии пара оказалась в 2015 году. Белорусам было комфортно и просто жить в новой стране.

– Особой разницы в атмосфере я не заметила, все очень по-русски. На наш взгляд, в Латвии все было гораздо дешевле, чем в Беларуси, кроме коммунальных платежей. Особенно радовало, что овощи и фрукты зимой не сильно отличались от летних по цене и качеству.

Муж ходил в офис, знакомился с новыми коллегами, постоянно общался с людьми, поэтому быстрее адаптировался к жизни в новой стране. Дочка пошла здесь в первый класс и тоже была увлечена новыми знакомствами. А у меня не было разрешения на работу, поэтому я много времени проводила дома. Но я из тех людей, кто не страдает наедине с собой.

Однако балтийская страна была лишь временным прибежищем. С 2007 года ребята регулярно пытались выиграть green card и уехать в Америку. Чтобы воплотить эту мечту, понадобилось 10 лет, но, как говорится, терпение и труд… Настойчивость Сандры принесла долгожданную путевку в США в 2017 году.

«Страшно не было»

В США Сандра летела с легким сердцем. С английским языком у обоих супругов все отлично, что очень помогло адаптироваться. После прибытия Сандра легла спать сразу, как появилась возможность. А вот ее муж, наоборот, был так взволнован, что не мог уснуть, несмотря на усталость.

– Мне не было страшно, наоборот, я радовалась, что наконец-то вокруг будет понятный язык, – вспоминает Сандра. – В Латвии я не успевала записаться на бесплатные курсы, а платить за обучение языку страны, откуда уедем при первой возможности, – я для этого слишком жадная, видимо. Даже наша дочь в Латвии ходила в русскую школу.

Первым местом обитания пары стал город Ирвайн в штате Калифорния. Оба белоруса на момент переезда были безработными. Супруг Сандры, программист с 10-летним стажем, трудоустроился по местным меркам достаточно быстро – за месяц.

– Поначалу мы снимали апартаменты через Airbnb, а первое постоянное жилье арендовали до того, как устроились на работу. Это была квартира с одной спальней за $1700 в месяц – один из самых дешевых вариантов.

Но такое жилье не имеет ничего общего с минской однокомнатной квартирой. В США кроме спальни апартаменты включают огромную гостиную. Еще у нас была лоджия, по размеру сопоставимая с моей детской комнатой в Минске.

По словам девушки, цены на жилье в Калифорнии очень разнятся и обычно зависят от количества рабочих мест вокруг. Если это город, где много IT-компаний, чьи программисты получают от $150 000 до $500 000 в год, соответственно, и цены на недвижимость будут высокие, почти как в Кремниевой долине. В небольшом городке посреди поля стоимость жилья будет в разы ниже. Также цены на апартаменты и отдельный дом в одном и том же городе будут отличаться, дом – дороже.

Все жилье в США сдается преимущественно без мебели, поэтому семье пришлось вложиться на старте еще и в обустройство квартиры:

кровать – $170,

2 односпальных матраса – $90 за штуку,

диван, превращающийся в кровать, чтобы спать в общей комнате, – около $300,

стол для обеда – $100,

4 стула – купили на распродаже по $12 за штуку,

комод – $370,

тумбочка для принтера – $15 вместо $85, так как была распродажа,

комод к кровати – $120,

диван в детскую – $85,

подставка для ТВ, которая еще и тумба – $150.

Итого на мебель на старте белорусы потратили примерно $1500.

– На бытовые приборы типа утюга, пылесоса, электрочайника, телевизора и прочих ушло еще около $700. Сильно сэкономили, покупая технику на распродажах. Например, пылесос приобрели в черню пятницу за очень смешные деньги – около $100. Посуду, столовые приборы и кухонную утварь купили за $200. Итого в 2018 году на обустройство жилья в Америке, слегка превышающее абсолютный минимум для выживания, достаточно было $2500.

Таланты Сандры в ведении личных финансов семьи идеально легли на американскую почву.

– Тут скидки настоящие и объявляются примерно в одно и то же время года. Если вещь не нужна срочно, почему бы не подождать и не сэкономить 30-40-50 %? У меня есть приложения всех магазинов, куда я хожу. Сканирую камерой штрихкод товара – и все купоны к нему включаются автоматически.

В кассе ввожу свой номер телефона, и все купоны применяются. Из моих знакомых я наиболее ярый фанат скидок и купонов, но не потому, что мы голодаем, а потому, что я люблю, когда в чеке написано «ваша скидка $200».

Также Сандра приобрела автомобиль, чтобы было удобно передвигаться по городу, – Dodge Durango за $1900.

Девушка быстро начала ориентироваться в американском быту. Везде есть инструкция, что делать, как, почему. И номер телефона службы поддержки, если остались какие-то вопросы. Оформлять медицинскую страховку или подключать коммунальные услуги в первый раз, конечно, непривычно, но Сандра справилась с этими задачами довольно легко.

– Правда, пришлось повозиться, чтобы решить проблему с номером социального страхования (SSN – для трудоустройства, уплаты налогов и прочих формальностей), заявка мужа почему-то потерялась и не была обработана. Надо было идти в офис и несколько раз беседовать с работником, чтобы получить заветный SSN. Все остальное тут очень понятно и можно сделать онлайн. Справится любой, кто умеет читать, – резюмирует Сандра.

«Дочку через три года приравняли к носителю языка»

Дочь Сандры, Фиона, адаптировалась к жизни в США тоже достаточно быстро и легко – через полгода в США она была уже абсолютно местной. Хотя английский Фиона начала учить еще в детском саду, у нее был просто набор слов, которые никак не хотели связываться в предложения, но англоязычная среда сделала свое дело.

– Через месяц в американской школе Фиона активно переписывалась на бумажках с одноклассниками, но вслух упорно молчала. Записки ее напоминали бессвязный набор слов, но дружба ладилась. В январе дочка перешла в школу, где есть специальный класс для иностранцев. Через 3 года после переезда в США ее приравняли к носителю языка по результатам экзаменов.

Выбирая постоянное жилье в США, семья отслеживала благополучие района по рейтингу школ, к которым он привязан. Это можно сделать в интернете.

– Школьный рейтинг в большинстве случаев отражает благополучие города в целом. Например, в нашем городе Ирвайн я лично не видела учреждений образования с рейтингом ниже 9 (оцениваются по десятибалльной шкале). Это значит, что у нас не встретишь разрисованных вандалами стен, гопников под забором и прочего.

В школу Сандра устроила дочь буквально за два клика. Оформила электронное заявление и заполнила анкету.

– Со школой был вообще прикол: я в Риге специально просила справку о том, сколько классов дочка закончила, а у меня просто спросили, сколько ей лет, попросили подтвердить адрес проживания, прививки – и в целом все. Никаких бюрократических вопросов и долгого ожидания, меня это очень впечатлило.

Кстати, школьное образование в Калифорнии бесплатное, в первый класс идут в 6-7 лет – зависит от даты рождения. Но есть возможность бесплатно пойти в подготовительный класс в 5 лет, это называется Kindergarten и часто находится возле начальной школы. Тут начальная, средняя и старшая школы – отдельные учреждения, которые находятся далеко друг от друга, бывают исключения, но очень редко.

Как Сандра искала работу, друзей и новую себя

В поисках своего призвания в новой стране Сандра начала активно писать о жизни в США в сети. Вот что из этого получилось.

– Я завела блог на «Медиуме» и канал в Telegram. Рассказывала там, например, о переводе ребенка в американскую школу, делилась фотографиями того, что мне казалось интересным. Так у меня появилось много знакомств.

Например, первые два года в США мы особо ни с кем не общались, и я думала, что это нормально. А потом познакомилась со своими подписчиками, и оказалось, что все два года нам было очень сложно без общения, – делится Сандра.

Еще девушка с благодарностью вспоминает своего педагога курсов английского. Сандра проучилась там всего несколько месяцев, но успела стать другим человеком.

– Учительница перевернула мое мышление. Она подбирала для уроков вдохновляющие материалы. Все, что мы разбирали на занятиях, привело меня к мысли, что человек сам хозяин своей жизни и нужно действовать и делать это сейчас, а не ждать подходящего момента.

Изменилось не только мировоззрение, но и подход к поиску работы. Дело в том, что в США не делят вакансии для приезжих или местных. По словам девушки, если есть разрешение на работу, в Америке для тебя открыты все двери. Какие-то тонкости могут возникать только при выборе определенной профессии.

– Например, если вы программист или дизайнер, то просто идете и устраиваетесь на работу. Если вы парикмахер или врач – придется получить местную лицензию. Некоторые профессии требуют лицензию конкретного штата, то есть нужно будет пересдать экзамен, если соберетесь переехать в другой штат.

Чем только Сандра ни занималась в Калифорнии. Когда только приехала, например, выпекала хлеб. Платили около $11 в час. Но режим работы с 4 утра оказался слишком тяжелой ношей. Потом девушка нашла очень странную работу.

– Я рисовала зубы. По моим эскизам дантисты могли показывать потенциальным клиентам, как их улыбка будет выглядеть после лечения. Сама профессия называется Graphic Artist.Платят от $15 в час. Но, как мне кажется, через пару лет подобные специалисты просто будут не нужны.

Сейчас Сандра работает тестировщиком ПО. Хоть поиски этой работы дались ей сложнее, чем мужу, в целом Сандра не замечала никакой дискриминации.

– Наоборот, все стараются друг друга не обидеть. Как я слышала, Калифорния – это традиционно эмигрантское место, где никому нет дела до твоего акцента или того, откуда ты приехал. Сначала удивляли люди в пижамах и пушистых тапках в магазине. А потом привыкаешь к новой атмосфере без ощущения, что тебя ненавидят, ты в чем-то виноват или кому-то что-то должен.

«Не экономим и живем на $7000»

Сандра развенчивает и другие мифы о США. Например, что там сложно найти полезную еду.

– В Калифорнии с этим нет проблем, у нас возле дома в обычном магазине только яиц сортов 5. С молоком и мясом так же. Овощи и разные фрукты тут продают круглый год, а не несколько месяцев в сезон. Просто надо понимать, что, чем специфичнее блюдо и чем больше уровней контроля качества, тем дороже оно будет стоить.

Чтобы сориентироваться в ценах, девушка привела несколько примеров. Большую картошку в McDonald's в Калифорнии можно купить за $3.99, чизбургер обойдется в $2,59, а мороженое в рожке – $2,79. В продовольственном магазине семья чаще всего приобретает курицу: бедра – $1,49 за 1 фунт (около 0,454 г), грудка – $3,49. Сырой стейк Нью-Йорк (говядина без костей) недавно белорусы покупали по $9,99 за фунт.

– В последнее время цены на еду подросли, но наша продуктовая корзина от этого не поменялась.

В среднем в месяц мы тратим около $7000, в которые входят основные траты (аренда, коммуналка, еда) и «плюшки для себя», которые можно при необходимости исключить (кружки, поездки, алкоголь).

Самую большую часть бюджета занимает аренда жилья. Сейчас семья снимает дуплекс (дом, где есть общая стена с соседями) с тремя спальнями и двумя туалетами за $3900 в месяц в городе Купертино. В пяти минутах от них знакомые снимают апартаменты с тремя спальнями и маленьким двориком за $3100, другие нашли апартаменты с 2 спальнями без дворика за $2100. То есть цены в одном районе могут сильно отличаться – все зависит от условий.

– У нас нет цели экономить на всем, чтобы поскорее купить свое жилье. Вместо этого мы стремимся зарабатывать больше – в США этого можно достичь, даже работая в найме.

Сандра добавляет, что никто в их семье не жалеет о переезде. Даже дочка, которая, когда только оказались в США, собиралась в свои 16 лет вернуться в Беларусь, очень быстро изменила свое мнение. Сейчас свой новый дом она обожает.

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