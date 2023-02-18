Сильный ветер в Бресте повредил половину стены в 15-этажке 10 18.02.2023, 19:07

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Момент попал на видео.

В субботу 18 февраля в высотном здании по улице Кирова в Бресте ветер сорвал утеплитель со стены, пострадали 7 этажей. Куски утеплителя упали прямо около подъезда.

О пострадавших ничего не известно. На месте работают коммунальные службы, крупный мусор уже убрали.

Между тем, сам момент срыва утеплителя попал на видео читателя Onliner.

Напомним, синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу и воскресенье из-за сильного ветра.

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