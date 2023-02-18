«До переезда думал: Польша не заграница» 4 18.02.2023, 19:37

4,720

Как айтишник из Беларуси релоцировался в 46 лет.

В прошлом году Олег сделал тоже самое, что и тысячи других айтишников из Беларуси. С оговоркой, что с точки зрения релокейт-статистики его возраст по верхней границе «нормы» (1,5% всех релокантов, по данным нашей анкеты).

Как решиться изменить все в зрелом возрасте — читайте в материале DzikPic.

«Для развития нужна свобода»

Я родился в 1976 году в Гродно и уже в школе писал программы на программируемом калькуляторе Электроника МK-61. Потом брат подарил компьютер ZX Spectrum, на нем и сдавал экзамен в школе — других тогда не было.

В то время я решил, что хочу стать программистом. Потом был факультет робототехники в БГПА (политехе), во время учебы успел работал над разработкой программы для проектирования схватов промышленных роботов. Она и стала моей дипломной работой, потом эту программу даже презентовали в Швейцарии.

После окончания академии сразу попал в большой и интересный проект в компании «БелХард», где мы командой создавали стартап большого масштаба по управлению товароматериальными ценностями. В общем, все шло своим чередом: работал в разных проектах и стартапах для себя, обзавелся семьей с двумя сыновьями (сегодня 20 и 13 лет) и котом.

Почему я решил все изменить? В нашей семье всегда было в приоритете образование и развитие, но система образования в Беларуси меня не устраивала. Перспектив для профессиональной деятельности и для будущего моих детей в стране просто не осталось. Кроме того, начался процесс ухода ИT: закрывались проекты, компании, общественные организации, начались проблемы с платежами из-за границы, все стало замирать.

После 2020 года я ярко увидел изменения в обществе не в лучшую сторону. Общество закрывается, разрываются связи с остальным миром. В наше время это означает обрекать себя на стагнацию. Ни одна страна в мире в одиночку не сможет производить все, что нужно для общества. Для развития нужна свобода, а Беларусь сейчас — это лодочка, пристегнутая к Титанику.

Я и так долго откладывал реализацию своих мечтаний на потом. Хотел попутешествовать по миру, побывать в разных странах Европы. Но после 2020-го понял, что и эта возможность для меня закрывается. Стало отчаянно грустно, и я решил, что должен действовать и идти за мечтой. В начале 2022 года у нас уже были открыты визы PBH и собраны чемоданы, а 24 февраля стало триггером: чего еще ждать?

«До переезда думал: курица не птица — Польша не заграница. Но так было 30-40 лет назад»

С выбором места все было просто: в Гданьске жили друзья и коллеги. К тому же, по адаптации и возможности обучения для сына Польша — лучший выбор, по моему мнению. Друзья помогли со всеми первичными организационными делами: банк-мельдунек-песель, Ашан-Бедронка-Лидл, море-парк-кафе и так далее. Я снова работаю в стартапе.

Хотя документы практически все я подготовил заранее, но успел далеко не все — летом приезжал и еще доделывал кое-что (например, сделал доверенность на всякий случай). Со стоматологом решить проблемы не успел, потому импланты придется доделывать уже в Польше.

Из удивительных открытий — мой доход после переезда никак не изменился. Я продолжаю работать над собственными проектами, как и в Минске. Стоимость частной школы в Минске оказалась примерно равна расходам на съем жилья в Гданьске. Продукты и товары здесь дешевле, а это компенсирует разницу в более высоких налогах и дорогом бензине. Но для ИT-специалистов, которые переезжают без собственных проектов, в Польше гораздо больше возможностей. Работу предлагают по всему миру.

До переезда в Польшу, я относился к ней по старой пословице «курица не птица — Польша не заграница». Теперь понял: так и было 30-40 лет назад, но точно не сейчас. Вроде и живу вокруг своей родной истории, где улицы названы в честь Адама Мицкевича, Кастуся Калиновского, Стефана Батория, Эмилии Плятер. Но общее положение в обществе, экономике и культуре сейчас сильно отличается от Беларуси. Да, поляки похожи на нас, но мы отличаемся друг от друга ментальностью, культурой, укладом жизни. Все познается в мелочах, а их очень много. И хотя панельки и тротуары с плиткой, как в советских городах, остались, но поляки оторвались от советского прошлого. Они уже другие: мыслят по-европейски свободно, верят в бога, людей и доброту, помогают друг другу, развивают в детях сочувствие. Ну и переход на частную собственность сыграл основную роль в подъеме экономики и развитии страны. Короче, можно долго писать об этом, но это сразу замечаешь.

Сейчас я все еще в процессе легализации и нет никаких гарантий, что мне не придется вернуться. Но чтобы вернуться осознанно — должны произойти глобальные изменения в обществе и власти. Иначе это будет шаг назад.

«Прошлись по трем школам, но к концу учебного года нас никуда не брали»

Жена в Беларуси и здесь занимается детьми, с ними хватает хлопот. Старший сын заканчивает учебу в белорусском университете и уже работает в ИT. Младший ходил в частную школу, где научился с удовольствием делать уроки, стал более активным и живым. В частной школе подход был на высоте, но частные школы позакрывали. И ему переезд в переходном возрасте дался нелегко.

Говорят, что дети легко адаптируются в Польше, но это индивидуально. Нужно принимать во внимание возраст, характер и время на адаптацию. Если это детский сад или начальная школа, то может и быстрее. Но если это уже подросток в 13 лет, то уже все куда сложнее. Но поскольку мы приехали в марте, а в школу попали в конце апреля, то через пару месяцев был перерыв на каникулы — и можно было передохнуть.

Перед выбором школы мы посмотрели рейтинги школ в округе, прошлись по трем из ним, но к концу учебного года нас никуда не брали. В итоге мы попали в другой вариант — по прописке. Что интересно, в Минске сын окончил 7-й класс. Чаще всего 13-летних берут в 6-й польский класс, но нас не захотели брать в 6-й и взяли в 7-й. Скорее всего из-за того, что классный руководитель знает русский язык и в классе были уже украинцы и белорус (после войны класс увеличился с 20 до 26 человек).

Сейчас сын учит сразу три иностранных языка (польский, английский, немецкий) и готовиться к экзаменам. Это очень непросто, учитывая, что он польский никогда не учил. Во все предметы приходится вникать на польском уже на ходу. Подход к обучению вроде и похож на белорусский, но сильно отличается в деталях. К примеру, здесь тренируют детей писать и выражать свои мысли — доклады, сочинения, эссе и т. п. Даже на экзаменах есть вопросы на выбор ответов, как в ЦТ, но и есть вопросы, где нужно написать эссе.

В детях воспитывают чувства сопереживания и помощи, за волонтерство начисляют специальные поинты, которые учитываются при поступлении. И еще разрешают исправлять ошибки: есть такое понятие, как промежуточная оценка за четверть, которую можно исправить, ее не «рубят» окончательно в конце четверти.

Учебники печатают на офсетной бумаге высшего качества, как журнал Cosmopolitan с супер картинками и схемами. К тому же, их бесплатно выдают. Знакомый репетитор заметил, что задания и чертежи по математике в Беларуси берут из польских учебников.

А еще из интересного — это уроки музыки, обязательно нужно иметь дудочку и уметь на ней играть. В общем, эта система мне даже больше нравится, чем в частной школе в Беларуси. Что еще важно: отношение к ученикам в польской школе и к сыну в частности — очень хорошее.

«В свои 46 соображаю быстрее, чем в 36»

Переезжать в зрелом возрасте сложно ментально: с возрастом привязок становиться только больше. А если еще и обязательства перед родственниками есть — тут даже при желании переехать не всегда получается.

Мне помогло то, что по жизни получалось каждые 4-5 лет менять направление деятельности, и поэтому я привык к переменам. Я понимаю сложность, но все равно иду вперед, и тут возраст не важен. Если кто-то решит переехать ради выгоды моментальной, то вряд ли это получится. Придется ж выходить из зоны комфорта, а это тяжело. Цель и мотивация — вот что первично.

Как разработчик скажу, что быть программистом — не самая простая задача. В первую очередь потому, что нужно практически постоянно учиться. Иначе невозможно быть востребованным. Если человек не готов учиться, то возраст вообще не важен: ему сложно будет даже «войти и быть в IТ». Мне приходилось работать с программистами-математиками пенсионерами, которые запросто обходили 30-летних по скорости мысли. Более того, возраст дает преимущества в опыте. Его за 1 год не получишь, а вот за 20 лет — вполне!

По себе замечаю, что в свои 46 соображаю быстрее, чем в 36. Видение проблемы или задачи стали как будто более объемным из-за накопленных знаний.

Я занимаюсь спортом, изучаю польский, поддерживаю английский, осваиваю несколько фреймворков, параллельно работаю над 3-5 проектами, «щупаю» blockchain, NFT и т. д. И хочется только больше. Поэтому поверьте: возраст можно сделать преимуществом, а не помехой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».