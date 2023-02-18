Командир отделения оккупантов: Не хочу иметь ничего общего с российской армией 18.02.2023, 19:55

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«Мобик» из Уссурийска рассказал, как его бросили сослуживцы.

По данным группы «Информационное сопротивление», во время боевых действий подразделения ВСУ и ТрО взяли в плен военного РФ Бак Виктора Александровича из города Уссурийск Приморского края РФ, который был мобилизован 6 октября 2022 года. Этому оккупанту посчастливилось выжить.

«Меня там просто бросили, даже волоком не вытащили. Не хочу иметь ничего общего с российской армией» — рассказал пленный.

Согласно записи в военном билете, пленный был командиром отделения, и с его собственных слов — исполнял обязанности стрелка.

В ходе штурмовых действий россиянин получил ранения и был вынужден выползти на позиции ВСУ, где сдался добровольно, без сопротивления, украинским военным.

Из допроса пленного стало известно, что он женат, имеет двоих детей, был мобилизован без подписания контракта. Воинское звание - сержант, позывной - «Козак».

Также пленный рассказал о командном составе своей части в районе боевых действий и позывные должностных лиц, а именно:

командир 6-й роты, позывной «Ворон»;

командир 2 взвода позывной «Бес», предшественник «Беса» - «Юстас»-300;

командир штурмовой группы в составе которой выполнял задание «НЕМОН».

командир 2-й штурмовой группы «КОТ» – в/с якутской национальности в звании сержант.

По словам пленного, участие в боевых действиях на территории Украины, в 2014 - 2021 годах, не принимал.

На территорию Украины штурмовик попал с полигона возле Сергеевки, откуда был доставлен самолетом в Ростов на Дону. Вместе с другими мобилизованными погрузились на Уралы и поехали на территорию Украины. Перемещение осуществлялось ночью, пересек границу в составе 143 мсп и прибыл в с. Юрьевка на территорию лагеря «Космос», где уже находилось около 500-700 в/с 143 мсп. После был перераспределен до 394 мсп, так как там погибло отделение.

Вся военная техника в полку советских времен, о новом вооружении там даже не слышали. Со своими родными связывался по обычному мобильному телефону.

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