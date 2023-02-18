Мощный взрыв на севере Крыма: опубликованы подробности 1 18.02.2023, 20:23

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В ближайшее время подобное будет происходить на всех оккупированных территориях Украины.

Мощный взрыв в Крыму, который прогремел 16 февраля, вероятно, был следствием удара по позициям ВС РФ.

«Апостроф» в одном материале собрал информацию о том, что известно о масштабной «бавовне» на полуострове.

16 февраля активист Сергей Стерненко опубликовал в своем Telegram-канале кадры мощного взрыва, который прогремел в оккупированном Армянске.

После инцидента оккупационная администрация Крыма озвучила сразу три версии инцидента в Армянске:

▪ взрыв в акватории;

▪ плановая ликвидация боеприпасов времен Второй мировой войны;

▪ военные учения российских войск на полуострове.

Позже Сергей Стерненко опубликовал еще одно видео «бавовны», которое подтверждает нанесение удара по оккупированному Крыму. Активист предположил, что в тылу были уничтожены средства ПВО врага - комплексы С-300 или С-400.

17 февраля в эфире национального телемарафона спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что в ближайшее время «бавовны» будут происходить на оккупированных территориях, и не только в Крыму.

«То, что бавнвна будет происходить и не только в Крыму – это очевидно. Поэтому без бавовны нам никак сегодня», - добавил офицер в общении с журналистами.

Местный Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что взрыв в оккупированном Армянске прогремел на территории одной из воинских частей ВС РФ. Авторы публикации заверили, что столб дыма поднялся в небо не из-за работы российской ПВО.

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