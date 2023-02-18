Долгая дорога в «Бедронку»: что происходит на белорусско-польской границе 18.02.2023, 20:44

фото: Вечерний Брест

Ситуация на границе меняется в зависимости от дня недели.

После закрытия пункта пропуска «Бобровники» (с белорусской стороны – «Берестовица») единственной наземной связью Беларуси и Польши остались переходы «Брест – Тересполь» (для легковых машин и автобусов) и «Козловичи – Кукурыки» (для фур). Журналисты «Вечернего Бреста» посмотрели, что изменилось на границе за первые пять дней новой логистики.

Заявление польских властей о том, что закрывается пункт пропуска «Бобровники», многих белорусов застало врасплох. Первая информация об этом появилась в прошлый четверг, 9 февраля, в твиттер-аккаунте министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминьского. На следующий день обещание было сдержано: в полдень по польскому времени (14:00 по белорусскому) «Бобровники» закрылись, а очередь в «Берестовице» была вынуждена покинуть границу, разъехавшись по домам или по другим направлениям.

Переход «Берестовица – Бобровники» – один из крупнейших международных пунктов пропуска на белорусско-польской границе. Он работает как с грузовым, так и с легковым транспортом. И это уже второй переход в Гродненской области, который закрыт по инициативе польской стороны. С ноября 2021 года не работает переход «Брузги – Кузница Белостокская». Закрытие еще одного пункта пропуска означает, что единственный путь в Польшу для легкового транспорта теперь пролегает через ПП «Брест», а для грузового – через «Козловичи».

Как объяснили нововведение польские власти?

Первоисточник – Мариуш Каминьски – причиной закрытия «Бобровников» назвал «важные интересы государственной безопасности». На следующий день премьер-министр Польши Матеуш Моравецки и пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, комментируя ситуацию с закрытием погранперехода, отметили, что одной из причин такого решения стал приговор Гродненского областного суда в отношении журналиста телеканала «Polonia» Анджея Почобута. Лукаш Ясина в ходе брифинга с польскими СМИ также вспомнил и о мигрантском кризисе 2021 года, после которого закрылась «Кузница Белостокская», назвав его «прямой агрессией» в отношении Польши.

«Мы не исключаем закрытия других переходов с Беларусью. Причина – это усиление трений с Беларусью», – заявил также Матеуш Моравецки.

Гродненцы к нам не спешат

Гродненская область после закрытия «Бобровников» осталась без прямой наземной связи с Польшей. В регионе функционируют только пункты пропуска на границе с Литвой. Этот альтернативный маршрут для жителей области короче, чем петля на Брест. Ожидавшегося наплыва на ПП «Брест» и ПП «Козловичи» пока не случилось.

В первые дни возникла проблема с рейсовыми международными автобусами, следовавшими из или через Гродно в Белосток и Варшаву. Дело в том, что такие маршруты заранее согласовываются, и в «дозволах» каждого рейса прописан конкретный пункт пропуска, через который автобус должен въехать в Польшу. Документы пришлось в оперативном порядке менять, но без казусов не обошлось. Так, рейсовый автобус сообщением Гродно – Белосток – Варшава, не успев въехать в Польшу через «Бобровники», приехал в Брест. Белорусскую часть границы автобус прошел без проблем, а вот в Тересполе его «завернули» с приличным штрафом.

Но такие случаи все же единичны. В основном же гродненские перевозчики собираются переориентировать свою работу через литовское направление, в частности, через «Привалку», поскольку это самый короткий альтернативный маршрут. Так что в Польшу пассажиров обещают возить и дальше, но – через Литву, что повлечет увеличение продолжительности поездок и, возможно, повышение цен на билеты.

Со столичными перевозчиками все немного проще: уже в прошлый четверг «Минсктранс» заявил о том, что с 10 февраля регулярный рейс «Минск – Варшава» будет выполняться не через Слоним, Зельву, Волковыск, Гродно и Белосток, а через Барановичи и Брест.

«Привалка» или перевалка?

Водители большегрузов, ожидавших выезда через «Берестовицу», также столкнулись с проблемой разрешений, которые давали право уехать из зоны ожидания в этом пункте пропуска и пересечь границу в другом. Но после получения таких разрешений также отправились по кратчайшему пути – на литовские переходы «Привалка – Райгардас» и «Бенякони – Шальчининкай». Именно в этих пунктах пропуска Госпогранкомитет и отмечал наибольшие очереди из фур в течение всей этой недели. В «Привалке» стабильно стояло более 200 большегрузов, а утром пятницы – более 250. В «Беняконях» сегодня более 70 грузовиков, в «Каменном Логе» – свыше 40. Для сравнения: в брестских «Козловичах» очередь варьировалась от 10 фур до сотни, а на утро пятницы их было более 70.

В понедельник Государственный таможенный комитет Беларуси официально разрешил европейскому транспорту совершать грузовые операции в пункте таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ» и зоне ожидания перед ним. Перевозчики имеют право въехать в страну через пункты пропуска «Козловичи» в Брестской области или «Привалка» в Гродненской, а затем следовать в «Берестовицу» для совершения грузовых операций по перегрузке и перецепке. Кроме того, ГТК усилил таможенные смены в оставшихся двух пунктах пропуска на польском направлении и на белорусско-литовской границе в пунктах пропуска «Привалка» и «Бенякони».

Представители грузовых фирм отмечают, что в логистике доставки грузов ничего пока не изменилось. Куда больше, чем закрытие «Бобровников», их заботит новый возможный пакет европейских санкций, куда, по слухам, включат полный запрет передвижения полуприцепов на российской и белорусской регистрации по территории ЕС. Таким образом, из логистики исчезнет возможность перецепки грузов в ТЛЦ на белорусской территории – останется лишь перегрузка или перевалка товаров.

«Узкое горлышко»

Граница «кормит» не только жителей Брестчины, но и Гродненской области. И их маленький приграничный «бизнес» теперь оказался невозможен. В пункте пропуска «Брест» количество машин с 4-м регионом на номере выросло незначительно, и люди едут, как правило, или за крупными покупками, или к родственникам, или по рабочим делам. «Челнокам же ездить через Брест попросту невыгодно: такой крюк не отбить по деньгам», – отмечают люди, ведущие аналогичный «бизнес» в нашем городе.

Очередей на переходе «Брест – Тересполь» меньше не стало (на утро пятницы – более 280 машин), но статистика говорит о том, что количество легкового транспорта продолжает варьироваться в зависимости от дня недели и не сильно отличается от того, что было при открытых «Бобровниках». Так, в пятницу и субботу желающих съездить в Польшу становится больше, в воскресенье очереди существенно меньше.

В общем, ситуация на границе остается неоднозначной. У белорусов объективно стало меньше возможностей попасть в Польшу, и Тересполь остается здесь тем самым «узким горлышком». Два других крупных перехода на Брестчине – «Домачево – Словатыче» и «Песчатка – Половцы» – по-прежнему закрыты. И наверняка останутся в таком состоянии, пока в политических отношениях Беларуси и Польши не наступит своего рода разрядка. Когда это произойдет, точно не знает никто.

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