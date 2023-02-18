Украинская авиация нанесла удары по скоплению личного состава и военной техники РФ 18.02.2023, 20:51

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 18 февраля 2023 года.

В вечерней сводке отмечается: «Российская Федерация в течение суток нанесла 16 ракетных ударов, в частности по гражданской инфраструктуре города Хмельницкого и населенного пункта Украинск Донецкой области. В результате чего есть повреждения жилых домов и жертвы среди гражданского населения. Кроме того, враг нанес 4 авиационных удара и осуществил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Угроза дальнейших ударов Российской Федерации остается высокой по всей территории Украины.

Враг не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Огурцово, Веселое, Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 18 районов населенных пунктов, в частности, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы 13 районов населенных пунктов. Среди них - Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье - Запорожской.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 20 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Веселое, Антоновка, Велетенское и Берегово Херсонской области.

С целью формирования негативного отношения к Украине и дискредитации Вооруженных Сил Украины среди гражданского населения на временно занятой территории Херсонской области противник осуществляет артиллерийские обстрелы подконтрольных им территорий. Поражению подвергаются медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Силами обороны в течение текущих суток уничтожены 2 крылатые ракеты «Калибр».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время, поразили один район сосредоточения живой силы противника».

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