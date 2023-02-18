Лавров польстился на «печеньки Госдепа» 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

18.02.2023, 21:04

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Министр иностранных дел выступил с интересным заявлением.

Министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров выступил с интересным заявлением. Он сказал что, когда-то хотел быть физиком, «но судьба распорядилась иначе».

Психологически это интересная оговорка. Видимо, Сергей Лавров хорошо понимает весь ужас того, что он натворил на закате своей карьеры дипломата совместно с великим геополитиком и другими руководителями нашего государства. Чудовищность деяний Сергея Лаврова, несомненно, будут оценена вне зависимости от того, понесет лично он наказание или нет.

Отсюда – воспоминания об упущенной возможности стать физиком. Спрятаться туда – как черепаха под панцирь, втянуть голову.

Но, допустим, «судьба распорядилась» иначе и стал Сергей Лавров физиком. Человек он способный и защитил бы диссертации, получил звание доктора наук. Как физик Лавров повел бы себя 24 февраля, когда дипломат Лавров принял участие во вторжении нашей армии на территорию Украины?

Мы думаем, что физик Лавров осудил бы великого геополитика и дипломата Лаврова, в первый же день подписав открытое ученых, направленное против боевых действий в Украине – пророческий, ответственный, умный взгляд на происходящее.

Не исключено, что физик Лавров был бы сегодня признан «иноагентом», работал где-нибудь в Америке и выходил на акции протеста к посольству России в Вашингтоне, держа плакат с осуждением великого геополитика. А нанятые властями блогеры в России писали бы, что известный физик Лавров польстился на «печеньки Госдепа» … Что он «предатель» вроде академика Сахарова. Представляете себе картину?

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