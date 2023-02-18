В Беларуси хотят запретить ввоз тюнингованных автомобилей 2 18.02.2023, 21:19

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Мера не коснется продукции официальных тюнинг-фирм.

Импорт авто с измененной конструкцией могут запретить на территории России и Беларуси. Такие меры предусмотрены поправками в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

«Исключена возможность внесения изменений в конструкцию транспортного средства до его выпуска в обращение, а также нового автомобиля», — пишет onliner.by со ссылкой на документ.

Под выпуском в обращение, согласно федеральному закону «О техническом регулировании» (№184-ФЗ), понимается поставка или ввоз продукции (в том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка без складирования) в целях распространения на территории РФ в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной основе.

Соответствующие предложения по корректировке техрегламента содержатся в доработанном пакете поправок №3, который сейчас находится на рассмотрении в Минпромторге. Конкретные сроки принятия таких требований в документе не указаны.

Мера не коснется продукции официальных тюнинг-фирм (Mercedes-AMG, BMW M, Brabus и так далее), поскольку они имеют статус производителей автомобилей и автокомпонентов. Возможность тюнинговать машину на территории РФ и зарегистрировать изменения в конструкцию поправками не изменяется.

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