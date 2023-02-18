Матеуш Моравецкий: Польша готова предоставить Украине МиГ-29 1 18.02.2023, 21:31

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Матеуш Моравецкий

Фото: PAP

Но есть условие.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна готова предоставить Украине истребители МиГ-29.

«Сегодня мы можем говорить о передаче наших МиГ-29 В рамках более широкой коалиции, и мы готовы к этому. Мы также вдохновляем других делать это», - цитирует Моравецкого УНИАН.

По его словам, сейчас широко обсуждается тема передачи этих истребителей Украине. Польский премьер отметил четкую позицию Варшавы, которая предусматривает участие в более широкой коалиции.

«Это не касается наших самых современных истребителей, которых нам пока не хватает», - добавил Моравецкий.

Политик также процитировал мэра Киева Виталия Кличко о том, что во время последнего ракетного обстрела украинские силы ПВО сбили почти 100% российских ракет. Премьер подчеркнул, что это очень хороший результат.

«Но, конечно, это касается Киева и некоторых частей Украины. В свою очередь мы видим, что в районе Львова эти ракеты достигают своей цели. Это означает, что мы должны пытаться сбалансировать преимущество России в воздухе, то есть помочь Украине защититься и в воздухе», - заключил Моравецкий.

Истребители для Украины

Украина давно просит союзников предоставить ей для защиты от России современные западные истребители F-16. Хотя этот вопрос обсуждается, положительных сдвигов почти нет, поскольку они требуют довольно долгого обучения. Однако боевые самолеты Миг-29 такого не требуют, ведь украинские пилоты активно их используют.

10 февраля президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе официально попросил Словакию о передаче истребителей Миг-29. Теперь Словакия начнет переговоры с Еврокомиссией о возмещении этой военной помощи.

Впоследствии президент Польши Анджей Дуда сообщил, что украинские пилоты почти ежедневно проводят полеты на самолетах Миг-29, и Польша может передать их значительно раньше другого вооружения.

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