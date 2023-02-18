СМИ: белорусские разведчики прячутся в украинских деревнях

СМИ: белорусские разведчики прячутся в украинских деревнях5
- 18.02.2023, 21:39
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И выдают себя за обычных украинцев.
Норвежское издание Forsvaretsforum опубликовало статью об украинских военных, которые на границе с Беларусью готовятся к вторжению.
Это рассказ о быте и настроении добровольцев, которые ожидают наступление в связи с годовщиной вторжения. На вопрос журналиста, открывали ли на границе огонь, военный ответил:
«Нет, никогда. Но мы взяли белорусских разведчиков. Они прячутся в деревне и выдают себя за обычных украинцев».
Также один из украинских военных рассказал, что по его мнению белорусы не заинтересованы в нападении на Украину:
«Раньше я ездил в Брест на выставку собак и завел там много друзей. Но сейчас мы больше не общаемся. Мне кажется, белорусов, которые против войны, больше, чем тех, кто за. Белорусы на границе отличаются от тех, кто живет ближе к России. Там они думают больше как россияне и на них воздействует пропаганда».
«Им будет трудно прийти сюда. У нас болото. На дорогах мины и много войск. Так что да, сердечно приглашаем в Украину», – подытоживает один из украинцев.