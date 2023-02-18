«Глядя только на цену, его уже не хочется брать, за такие деньги можно купить мяса» 18.02.2023, 21:48

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Что происходит с ценами на рынках в Беларуси.

Пока проверяющие ломают головы, как удержать цены, стоимость некоторых овощей и фруктов бьет рекорды. Чтобы на кассе с полной корзиной не упасть от чека в обморок, стоит заранее просчитать где дешевле покупать.

Как сэкономить на одних и тех же продуктах на примере цен в двух сетевых магазинах города Ганцевичи Брестской области рассказывают корреспонденты газеты «Ганцевичский час». Торговые объекты находятся в 200 метрах друг от друга. А вот разница в цене на идентичные продукты может достигать семи рублей.

Стоит отметить, что с приближением календарной весны витрины магазинов в прямом смысле слова трещат от изобилия овощей и фруктов. Если на новогодние праздники приходилось порой отбирать мандарины из подмерзших остатков, то сейчас многие овощи и фрукты есть на выбор. Даже ананасы, манго и гранаты продаются почти в каждом сетевом магазине.

Виноград – «чемпион» среди фруктов

Уменьшить итоговый чек можно даже при сравнении цены в одном магазине. Самую большую разницу в 9,2 рубля мы обнаружили в цене на виноград. В одном и том же магазине виноград продается по 6,79 и 15,99 рубля. Подешевле – светлый некрупный виноград, привезенный из Узбекистана. Турецкий виноград подороже – темный с крупными ягодами, по величине, как сливы.

Как сказала одна из покупательниц: «Может турецкий и вкуснее, но глядя только на цену, его уже не хочется брать. За такие деньги можно купить мяса».

Кстати, в соседнем магазине продается только крупный виноград по 12,99 рубля. Там покупатель не сможет сравнить цены на этот фрукт, если не заглянет в соседний магазин.

Еще 4 рубля можно сэкономить на апельсинах: в одном магазине они продаются по 3,99 рубля, в другом – по 7,99 рубля.

На другие фрукты разница в пределах одного-двух рублей. К примеру, яблоки есть по 2,50 и по 3,49-3,99 рубля.

Цены на другие фрукты смотрите и сравнивайте ниже в таблице.

Огурцы уступают «первенство» имбирю

Подобная «песня» и с овощами. При внимательном изучении цен и в этой категории можно сэкономить по 2-3 рубля на некоторых позициях. Заранее упраздню замечание насчет имбиря, который не фрукт и не овощ. Так как это корень, то мы его условно отнесли к овощам.

Именно на имбире и чесноке можно сэкономить наибольшую сумму. В одном магазине имбирь продается по 11,99 рубля, а в другом – 14,99 рубля, что на 3 рубля дороже.

Чеснок можно купить за 6,89 и за 8,99 рубля. Кстати, там где дороже, продается проросший чеснок.

Огурцы и помидоры продаются с разницей в 1-2 рубля. Томаты есть разных размеров, их лучше выбирать на ощупь, чтобы не прихватить подгнивший.

А вот огурцы на вид свежие и блестящие, не залеживаются на витрине, несмотря на стоимость. Цена огурцов за неделю заметно «сдала» и теперь овощи продают по 9,99-10,72 рубля. На прошлой неделе огурцы переваливали в цене 14 рублей и покупатели «кричали караул».

Ведь за такие деньги можно организовать сытный обед на всю семью, если закупить картошечки и мяса курочки. Но о вкусах не спорят. При рачительном подходе можно собрать к мясу «вкусную» и увесистую корзину овощей, фруктов, да еще и зелени.

Петрушка на вес золота

Изобилие зелени есть в каждом сетевом магазине райцентра. Но цена витаминных листиков пока кусается. Самая дорогая петрушка – пучок 30 г. продается по 1,28 руб, получается 42 рубля за кг.

Пучок лука 70г. продают по 1.22 руб. Для сравнения, летом по рублю продают 100 граммовый пучок лука, что почти вдвое дешевле.

Более подробно смотрите цены в таблице.

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