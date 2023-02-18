Наглядный пример ослабления России 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

18.02.2023, 21:53

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Это и есть грандиозный провал «великого геополитика».

Надувание щек руководством России, создание у граждан страны представления о невероятной силе нашей страны, укреплении ее влияния, совершенно не соответствует реальности. Имеет место прямо обратный процесс. По всем направлениям.

Есть события, которые в силу их огромного масштаба, парадоксально трудно заметить. Это касается разрешения чудовищного по последствиям конфликта в Украине, устроенного на пустом месте властями России.

Кто мог подумать, что посредническую роль здесь будет стараться играть Турция? Турция! Между Россией и Украиной! Но вот, в силу трагического землетрясения в стране, Реджеп Эрдоган отошел пока в сторону. Не до того.

Кто же вместо него? Китай! Член Политбюро КПК Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности (на которую представителей властей России не допустили):

«Китай представит документ с изложением позиции по политическому урегулированию украинского вопроса. В позиционном документе мы повторим предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином, в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, о необходимости серьезно относиться к законным опасениям в сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса».

Надо было довести ситуацию до того, чтобы для договоренностей России и Украины потребовались посредники с другого конца света. Кто мог такое представить еще год назад? До 24 февраля?

Это и есть грандиозный провал не только лично «великого геополитика», а всей линии, основанной на стремлении превратить Украину в страну с «ограниченным суверенитетом».

Появление китайских товарищей в качестве архитекторов мирного плана по Украине – наглядный пример ослабления России.

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