Топ-7 фильмов, которые поднимут настроение после трудовой недели 18.02.2023, 22:01

Душевная подборка для субботнего вечера.

Intex-press подобрал самые легкие и веселые истории для хорошего настроения.

Зеленая книга

1960-е годы. После закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет подработку на пару месяцев. Как раз в это время Дон Ширли — утонченный светский лев, богатый и талантливый чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку — собирается в турне по южным штатам, где ещё сильны расистские убеждения и царит сегрегация. Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать текущие проблемы. У этих двоих так мало общего, и эта поездка навсегда изменит жизнь обоих.

В ролях: Вигго Мортенсен, Махершала Али.

Рейтинг: 8.4.

Невероятный мир глазами Энцо

Для собаки по кличке Энцо жизнь – это гонка. Не важно, как ты ее проходишь – за рулем автомобиля или на четырех лапах, все равно тебя ждут крутые виражи, ямы-западни, опасные взлеты и падения. Они выбивают с трека даже самых сильных – это начинающий гонщик Дэнни и его пес Энцо знают наверняка. Каждому из них предстоит своя гонка, но оба понимают: победить не значит обогнать соперников. Победить – значит вернуться после поражения на трассу и пройти ее до самого финиша, какой бы скользкой ни была дорога.

В ролях: Кевин Костнер, Майло Вентимилья.

Рейтинг: 8.3.

Письма к Джульетте

Верона – город любви, родина Ромео и Джульетты – навсегда меняет жизни тех, кто ступает на ее улицы. Молодая американка София оказывается в Вероне в группе волонтеров, отвечающих на письма, адресованные Джульетте. Однажды к ней в руки попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Смиф пишет о своей безумной любви. Растроганная София разыскивает пожилую англичанку и вдохновляет ее приехать в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного. Респектабельный внук, сопровождающий леди в поездке, против авантюрной идеи, но ему очень нравится София…

В ролях: Аманда Сайфред, Кристофер Иган.

Рейтинг: 7.2.

Пряности и страсти

Семья индийских эмигрантов, которых судьба забросила в маленький городок в Провансе, решает открыть кафе с восточной кухней… прямо напротив знаменитого на всю округу ресторана «Плакучая ива», бастиона французских кулинарных традиций, хозяйка которого, Мадам Малори, больше всего на свете гордится тем, что её заведение удостоено звезды в каталоге «Мишлен».

Поначалу Мадам Малори не скрывает своей брезгливости шумными соседями и их экзотическими привычками, но постепенно война за клиентов между двумя ресторанами сменяется шатким перемирием, особенно, когда выясняется, что юный повар-эмигрант Хассан является обладателем совершенного вкуса, и рецепты французской кухни покоряются ему так же легко, как секреты индийских пряностей.

В ролях: Хелен Миррен, Ом Пури, Маниш Дайал.

Рейтинг: 7.5.

Отель «Гранд Будапешт»

Фильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и… драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века.

Рейтинг: Рэйф Файнс, Тони Револори.

Рейтинг: 7.9.

Как украсть миллион

Париж. Дочь миллионера, втайне промышляющего подделкой произведений искусства, объединяется с мошенником, чтобы выкрасть из музея один из «шедевров» отца и тем самым спасти его от разоблачения.

В ролях: Одри Хепберн, Питер О’Тул.

Рейтинг: 8.2.

Дневник Бриджит Джонс

Бриджит Джонс заводит дневник, чтобы описывать свои достижения и победы: как она будет избавляться от лишних килограммов и вредных привычек, а также налаживать личную жизнь. Родители хотят сосватать её за сына соседей, скромника Марка, а Бриджит без ума от своего неотразимого начальника Дэниэла. Неожиданно выбор оказывается совсем не простым.

В ролях: Рене Зеллвегер, Джемма Джонс.

Рейтинг: 7.5.

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