Миллиардер Пугачев: Путин – сегодня единственный товар в РФ, который продается 18.02.2023, 22:07

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Сергей Пугачев

Окружение российского диктатора не хочет вместе с ним оказаться на скамье подсудимых.

Политическое окружение российского президента Владимира Путина не хочет вместе с ним оказаться на скамье подсудимых в международном трибунале. Такое мнение в интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман выразил экс-банкир из РФ, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

«Путин – сегодня единственный товар в России, который продается. Сегодня там больше ничего нет. Все это политбюро участвовало в принятии решений так или иначе. Кто-то промолчал, кто-то – нет. Но идти до гробовой доски с Путиным никто не договаривался. Побеждать и получать дивиденды, распилить имущество минобороны – это одно, а под трибунал в Гаагу – никто не договаривался. Об этом думают все», – рассказал Пугачев.

Он убежден, что избежать международного уголовного преследования лично Путину и его близкому окружению не удастся.

«Если с ним ничего не случится, то он окажется в международном трибунале. Совершено огромное, гигантское количество военных преступлений, преступлений против человечности. И международный трибунал в силу специфики не будет заниматься рассмотрением всех преступлений. Трибунал будет рассматривать преступления, условно, политбюро из 10 человек. Все остальное придется рассматривать судам Украины», – считает Пугачев.

По его мнению, Путин не будет сопротивляться правосудию.

«Он такой человек, что особо сопротивляться не будет. Он не будет бежать, отстреливаться. Это человек, который как баран пойдет», – сказал Пугачев.

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