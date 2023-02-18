«Я лично отминусовал 500 оккупантов»: как 23-летний боец защищает Украину 3 18.02.2023, 22:28

6,114

Ежедневно тратится примерно ящик гранат.

Украинский защитник из 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Андрей с позывным «Скиба» за год полномасштабной войны гранатами с квадрокоптера уничтожил и ранил около 500 российских солдат. О результатах своей работы он рассказал YouTube-каналу Бутусов Плюс.

По словам 23-летнего защитника, еще до полномасштабного российского вторжения он стал кадровым военным, а в 2019 году научился управлять дронами. Сейчас «Скиба» запускает в небо квадрокоптеры DJI Mavic 3, чтобы вести разведку, корректировать огонь и самостоятельно поражать оккупантов, сбрасывая гранаты с воздуха.

Как отметил Андрей, на такие атаки ежедневно тратится примерно ящик гранат. По подсчетам защитника, летом он делал до 50 вылетов в день. Сейчас таких вылетов немного меньше, поскольку раньше темнеет.

«Скиба» уверяет, что беспилотники являются очень точным и эффективным оружием. Доказательством этого являются видеозаписи атак, которые были сняты на камеры «Мавиков». Сброшенные гранаты залетают во вражеские окопы и уничтожают русских захватчиков.

«Куча смертей на этих руках. Когда-то вел подсчет, но потом сбился и перестал. Но там уже гораздо больше 500, если не брать во внимание корректировки минометов и тому подобное, просто сбросом гранат. Бывало, когда штурмы отбивали, то 20 в день накрывали», - поделился украинский воин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».