«Сейчас на моем счету около 30 стран» 18.02.2023, 22:41

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Белоруска рассказала, как путешествует по миру со своим питомцем.

Какие документы нужны для поездки за границу с домашним животным, сколько стоит жизнь с собакой в других странах и какие приключения могут ожидать в дороге – сайту Myfin рассказала белоруска Анастасия, которая часто путешествует по миру со своим питомцем.

Документы для путешествий с питомцем

– До учебы в вузе я выезжала за пределы Беларуси всего несколько раз, в Болгарию, но с поступлением количество моих поездок за границу начало стремительно расти. Сейчас на моем счету около 30 стран. С собакой я успела посетить Грузию, Турцию, Польшу, Португалию, Францию и Германию.

Поездки с питомцем Мишкой начались в прошлом году. Я тогда жила в Грузии и захотела завести собаку. Долго выбирала, но в итоге купила шпица в Минске примерно за 300 евро. Животных младше 3 месяцев нельзя перевозить самолетом, поэтому собака долго оставалась у заводчика, пока питомца не привезла в Грузию моя мама.

Для первого перелета щенку сделали 2 прививки (комплексную и от бешенства), сделали паспорт и ввели микрочип. За несколько дней до выезда заводчик сходила в государственную ветклинику по месту прописки, чтобы животное обработали от паразитов, поставили штамп и выдали справку о здоровье (в аэропорту мы обменяли ее на сертификат).

Для путешествия с животным за границу необходимо:

сделать питомцу паспорт – 30–40 рублей;

поставить микрочип – 50–60 рублей;

сделать прививки (2 штуки) – 14–40 рублей каждая;

провести медицинский осмотр за 5 дней до поездки – 25–30 рублей (без анализов).

Правила перевозки нужно уточнять для каждой страны. Некоторые государства, например, пускают без сертификата (например, для возвращения в Беларусь он не нужен). Некоторые страны запрашивают еще и разрешение на въезд, а где-то и вовсе для прохождения границы необходимо делать питомцу тест на антитела к бешенству.

В транспорт с собакой пускают по особым правилам

Вывезти собаку за границу можно любым транспортом. Дороже всего самолетом – в среднем 40–70 евро за маленького питомца. Было бы дешевле, если бы животных разрешали перевозить лоукостеры, такие как Ryanair и Wizzair.

У каждой авиакомпании отличается и сам процесс покупки билетов. Например, в Лиссабон из Варшавы я летела линиями TAP Portugal, отдав около 250 евро в одну сторону за себя, собаку и багаж. Но покупка оказалась не только дороже, но и сложнее обычной. Компания заявляла, что оформить бронь на животное можно на сайте, но такой кнопки я не находила.

Стала писать на все адреса, в том числе в их страничку в Instagram, где мне ответили: «Дайте нам реквизиты вашей карты, и мы купим билет». Естественно, я подумала, что это мошенники. Но оказалось, что в некоторых странах для того, чтобы купить билет, нужно продиктовать данные своей карты, даже секретный код, сотруднику авиакомпании и это считается нормальным.

В противовес очень просто покупается билет у французской Transavia – питомца можно добавить к брони в момент покупки билета, и достаточно просто – у Belavia, где сотрудники быстро отвечают по e-mail. Но легче всего, по моему мнению, оформить животное на перелет «Узбекских авиалиний» – нужно сообщить представителю о перевозке собаки и затем оплатить ее перелет на стойке регистрации.

Наземным транспортом перевозить собаку удобнее и дешевле. Уточнять возможность перевозки нужно также у каждой компании. Одни перевозчики не берут животных (например, ECOLINES или Flixbus), другие – берут, но за доплату, а третьи – перевозят животных бесплатно (например, автобусы «Минсктранс» или поезда Flixtrain).

На практике удобнее всего передвигаться с питомцем в поездах. Они часто не загружены на 100%, и моя собака в таком случае просто лежит на соседнем сиденье без переноски.

Редкий автобус будет иметь так много свободных мест. Тем более долго ехать в переноске под сиденьем автобуса понравится не каждой собаке. Поэтому на автобусный рейс Минск – Варшава я покупала второе место по детскому тарифу, чтобы нам с Мишкой было просторнее.

Легко ли найти жилье за границей вместе с питомцем

Популярные ресурсы для поиска жилья удобно адаптированы для поиска – Booking.com имеет фильтр «Можно с животным», а Airbnb и вовсе считает питомца за отдельного гостя, и его можно указать наравне с детьми.

Иногда за собаку просят доплатить. В Турции мне добавили к стоимости апартаментов около 10 долларов, чтобы покрыть услуги клининга, в Португалии один из владельцев квартир запросил 20 евро (но забыл забрать), а вот в Германии у меня взяли 15 евро за каждую ночь пребывания.

Города, комфортные для жизни с собакой

Мне было удобно с собакой практически везде, включая Беларусь. В Польше, Германии, Франции отличные условия для жизни с животным – с собакой можно зайти в рестораны, магазины, общественный транспорт. В этих странах много парков и зеленых зон. Удобно было и в Грузии, где собак очень любят и не считают проблемой. Портит впечатление только наличие бездомных животных и недостаток парков, но с этим можно справиться.

В Турции мне тоже было неплохо, хотя собака для верующих мусульман – грязное животное. Точнее, я думала, что с собакой в Турции трудно, пока не попала в Португалию. В Турции мне было легко находить жилье, брать собаку в такси, кафе и на осмотр достопримечательностей. Собаку даже пустили в Гебекли Тепе – старейший в мире дорелигиозный комплекс. Я была уверена, что его нужно будет оставить у входа, но никто и слова не сказал.

Но без негатива в Турции не обошлось. В восточной части страны собаки настолько непривычны людям, что люди, увидев нас, переходили на другую сторону улицы.

Не всегда меня с собакой брали таксисты, потому что религия не позволяет туркам допускать собаку в свою машину. Часто мне нельзя было зайти и внутрь ресторана. В таких случаях выручали открытые террасы, благо погода позволяла с комфортом там находиться.

Отношение местных с непривычки вызывало раздражение, но со временем я поняла, что в этой стране поверхностно относятся к правилам – с турками можно договориться.

Сложнее всего путешествовать с собакой по Португалии

В Португалии правила поведения с животными определяются законом. Казалось бы, это здорово. Например, в той же Грузии правила размыты, и я до сих пор не знаю, что конкретно там можно, а что нельзя.

Но, как оказалось, в Португалии собакам в принципе мало что разрешено. За два месяца я была внутри ресторанов вместе со своим питомцем всего лишь несколько раз. Даже в некоторые парки нельзя было войти с собакой. А где тогда с ней гулять?! Я постоянно спрашивала местных, откуда такие правила, но никто не дал мне внятный ответ.

В Португалии также запрещено входить с животными в автобус и трамвай. Я пользовалась метро, электричками, такси. Возможно, метро и электричка не являлись исключениями, просто там не было контролеров, а значит, и некому меня проверить.

Самая неприятная история в Португалии была связана с музеем. Я большая фанатка музеев миниатюр и посещаю их в каждой стране. Музей миниатюр Португалии расположен в двух часах от Лиссабона, и, хотя он открытый, я догадывалась, что с собакой меня туда не пустят.

Но я не могла оставить своего питомца в номере на весь день. Решила написать письмо в музей о своей ситуации – что мы проехали почти 4 000 км и что животное я не могу бросить в одиночестве.

Упомянула, что собака маленькая и воспитанная, я могу постоянно держать ее на руках. Даже нашу фотографию в Гебекли Тепе прикрепила – мол, бывали уже в музеях. Ответ мне пришел быстро и был максимально коротким – нет. Я расстроилась, но не сдалась. Спустя месяц, когда у меня появились друзья, мы поехали вместе и сходили в музей по очереди.

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