CNN: В США уже думают об украинской армии будущего 2 18.02.2023, 22:48

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Какие типы вооружения могут быть предоставлены для сдерживания России.

Соединенные Штаты Америки уже сегодня опекают не только оружие, которое они предоставят Украине на поле боя прямо сейчас, но и то, которое понадобится для дальнейшего сдерживания врага, когда война закончится. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает CNN.

«Мы рассматриваем не только то, что Украине понадобится для этой немедленной борьбы, но мы также думаем об – вместе с украинцами – украинской армии будущего», – сказала она.

Виктория Нуланд не стала сообщать о конкретных ресурсах, которые США могут предоставить в ближайшем будущем или в долгосрочной перспективе, когда ее спросили CNN, предоставит ли Соединенные Штаты реактивные самолеты или армейские тактические ракетные системы (ATACMS). Однако она предположила, что такие типы вооружения могут быть предоставлены для сдерживания.

«Если вы думаете об армии, которая нам понадобится каждый раз (когда это прекратится и если это не прекратится), чтобы иметь возможность удержать Россию от возвращения, они должны будут иметь сложную и устойчивую ПВО. Им понадобится гораздо более сильная оборона границ и возможность гарантировать, что Россия не сможет вторгнуться снова. Им понадобятся лучшие радары и раннее предупреждение», – сказала замгоссекретаря США.

Нуланд отметила, что США также думают о том, чтобы даже если конфликт прекратится, он не повторился.

«Мы никогда не должны верить, пока у власти Владимир Путин или кто-то похож на него, что это действительно закончилось. Так что, даже если будет справедливый мир, должен быть долгосрочный план и строительство украинской армии будущего, чтобы они могли сдерживать любые будущие аппетиты Путина», – добавила Виктория Нуланд.

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