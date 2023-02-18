Сделают сон крепким и качественным: какие натуральные напитки могут заменить снотворное 18.02.2023, 22:58

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Один из них — чай с мелиссой.

Многие люди страдают от того, что не могут долго заснуть или же от беспокойного сна. Часто проблему решают снотворные препараты, впрочем, их могут заменить натуральные напитки, которые следует пить незадолго до сна. Об этом пишет Express.

Некоторые напитки могут помочь сделать сон более крепким и качественным, что очень важно для организма, ведь в этот период он восстанавливается и происходят другие важные процессы.

Молоко

Данный напиток содержит аминокислоту триптофан, которая при попадании в организм человека превращается в серотонин, влияющий на настроение и сон. Следовательно, стакан молока выпитый перед сном может существенно улучшить его качество. Однако очень важно, чтобы в человека не было противопоказаний в виде аллергии на молочку или непереносимости лактозы.

Ромашковый чай

Напиток имеет успокаивающий эффект и помогает расслабить мышцы, что может облегчить процесс засыпания. Помимо помощи со сном, данный напиток имеет ряд других положительных свойств, например, защищает клетки организма от окислительного стресса и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Чай с мелиссой

Данный напиток имеет приятный аромат и может использоваться, как натуральное средство от проблем со сном. Его полезно пить вечером, но крайне важно, чтобы в нем не было кофеина.

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