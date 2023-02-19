Военный эксперт назвал ключевое отличие ВСУ от армии РФ 19.02.2023, 1:17

фото: генштаб всу

Украинские военные готовы к любому развитию событий.

Ключевое отличие в ожидаемом наступлении России по сравнению с прошлым годом состоит в готовности украинской армии к любому развитию событий.

Об этом в эфире Апостроф TV сообщил военный эксперт, эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

По его словам, в условиях сегодняшнего ограниченного российского ресурса масштаб всего этого вряд ли может быть таким, каким был еще год назад. Но недооценивать в данном контексте россиян не следует. Зная то, что Москва может бросать солдат в бой, не жалея живой силы.

«Мы не должны забывать, что происходящее на востоке это, конечно, тактика катка, когда российская армия засевает поле боя телами своих «мобиков» и заключенных, которых они привлекли вместе с ЧВК «Вагнер», - сообщил он.

При этом на юго-востоке - на Запорожском направлении - у россиян остаются в резерве остатки боеспособной армии. Это, в первую очередь, воздушно-десантные войска и морская пехота.

Эти войска способны вести ограниченные маневренные боевые операции. Это как раз тот гибридный подход: если россияне смогут получить какую-то инициативу на тактическом или оперативном уровне, могут попытаться продвинуть их вглубь территории, которую контролируют Вооруженные силы Украины.

«Но ключевое отличие заключается в готовности именно ВСУ к такому развитию событий, потому что мы многому научились и многое поняли о россиянах еще с 2014 года. О том, как они воюют, чем они воюют, их сильные и слабые стороны. И однозначно этот год с этой точки зрения - тоже колоссальный опыт, который получила украинская армия. Поэтому очевидно, что наше командование, наши боевые подразделения готовы к любому развитию событий на поле боя и за его пределами», - добавил Тарас Жовтенко.

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