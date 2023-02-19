В Кремле — кризис жанра
- Кирилл Сазонов
- 19.02.2023, 3:44
Зачем Россия стянула авиацию к границам Украины.
Украина продолжает страдать от массированных ракетных ударов со стороны РФ, которая, к тому же, сосредоточила около 400 самолетов и 300 вертолетов у границ с нашей страной. Союзники дают нам больше боеприпасов и средств ПВО, но с авиацией пока — загвоздка.
Тот факт, что Россия стянула авиацию к границам Украины, говорит о "кризисе жанра". Первое большое наступление почти годичной давности проводилось агрессором батальоно-тактическими группами. То есть, была комбинация бронетехники, пехоты, артиллерии и систем ПВО. Наступление провалилось – и враг в прошлом году был отброшен из Киевской области и всего севера, из Харьковской области, выбит из Херсона.
На примере Бахмута мы видели немного другую тактику — попытку закидать украинские позиции бесконечным количеством пехоты. Результата нет. Такого, который можно предъявить пропаганде в качестве чего-то ощутимого.
Сейчас усиливают авиацию: вдруг это сработает. Конечно, авиация это серьезно — не стоит их недооценивать. Но украинская ПВО работает эффективно. Ждем новых систем и самолетов от наших союзников…
Кирилл Сазонов, Telegraf