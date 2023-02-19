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«Вагнеровцы» показательно «расстреляли» российских генералов Лапина и Герасимова

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  • 19.02.2023, 8:36
  • 7,814
«Вагнеровцы» показательно «расстреляли» российских генералов Лапина и Герасимова

Наемники ЧВК не простили им проблем со снабжением и боеприпасами.

В Сети появился видеоролик, на котором двое наемников в форме ЧВК «Вагнер» показательно расстреливают из пулемета портреты командующего российской группировкой войск в Украине Валерия Герасимова и экс-командующего Центральным военным округом РФ Александра Лапина, предъявляя им в нецензурной форме претензии за отсутствие снабжения и боеприпасов.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Украина 365».

«Где снабжение? Где снаряды?» - задаются вопросом наемники и требуют от генералов самим отправляться на фронт.

При этом не уточняется, когда и на каком участке фронта было снято это видео.

Ролик появился на фоне конфликта куратора «вагнеровцев» Евгений Пригожина с Минобороны и Генштабом РФ, о котором неоднократно писали в СМИ.

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