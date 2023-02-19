В Крыму взбунтовались родственники мобилизованных в армию РФ 8 19.02.2023, 8:42

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Украинский Генштаб сообщил подробности.

По данным Генштаба ВСУ, во временно оккупированном Крыму родственники мобилизованных жалуются на несоблюдение прав военных: отсутствие ротаций, неудовлетворительное питание и вымогательство взяток

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Отмечается, что во временно оккупированном Крыму родственники мобилизованных россиян массово жалуются на нарушение прав военнослужащих РФ:

«Основными причинами стали: отсутствие ротаций и отпусков свыше 6 месяцев и каких-либо их перспектив в следующие 2-3 месяца; неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно посылать им пищу и личные вещи; использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения – рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в 1000 долларов. Министерство обороны российской федерации на обращение граждан никак не реагирует», - сказали в Генштабе.

В частности, в пресс-службе сообщили о проблемах с логистикой в армии РФ: модернизированные зенитные ракетные системы С-300 отправляют на заводы в РФ, это происходит из-за преждевременного выхода из строя установок и возможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях.

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