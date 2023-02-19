«Отдам всех своих четырех сыновей, а себе еще рожу» 30 19.02.2023, 8:54

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Россиянка за рюмкой объяснила, в чем «величие» ее страны.

Жители страны-агрессора России не устают поражать мир своими неадекватными поступками. Они каждый раз показывают ужас своей истинной сущности, которая продолжает все глубже пробивать дно бесчеловечности.

На этот раз ничтожность продемонстрировала многодетная мать. Она заявила, что отправит на гибель в войне в Украине всех своих сыновей, ни капли не жалея об этом, ведь поступит так ради родины. Ролик опубликован в Telegram.

На кадрах россиянка предстала с рюмкой водки в руках. Она была пьяна и несла чушь о Второй мировой войне, заявляя, что немцы до сих пор на коленях просят у РФ прощения.

Затем женщина внезапно переключилась на Украину, заявив, что имеет четырех сыновей, который с радостью отдаст на гибель на фронте. Более того, неадекватная россиянка еще и выдала, что нарожает себе детей еще.

Также она добавила, что кроме сыновей, имеет еще двух дочерей. Вероятно, пожалела, что дети родились девочками. Их бы она тоже без излишних раздумий отправила на смерть.

«Я мама 4 сыновей. Вот всех 4 сыновей я вам отдам. Вы Россию не сломаете. Я себе еще нарожаю», – заявила россиянка.

А еще она с гордостью отметила, что в этом сила российских матерей.

«Вот такие мы, русские матери», – выдала женщина и начала обзывать украинок, а также материться.

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