В модном квартале Минска открылся бар с неожиданным названием

В модном квартале Минска открылся бар с неожиданным названием5
- 19.02.2023, 9:02
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Там проходят «съезды».
Бар под названием «Пролетариат» открылся в квартале К21 на улице Кальварийской в Минске. Сейчас он работает в тестовом режиме, но уже проводит вечеринки-съезды, пишет realt.by.
Техно-бар «Пролетариат» открылся в пространстве К21 на месте веган-бара «Сон», который работал до июня 2022 года, по соседству с баром Spin. Здесь пока что нет большой вывески, но на дверях уже написано название.
Бар работает со среды по воскресенье. В пятницу и субботу с 19.00 до 8 утра, а в остальные дни с 19.00 до часу ночи. В афише написано, что вход в бар 21+.
В меню пока что только напитки. Авторские коктейли стоят по 18 рублей, традиционные — по 14 рублей.