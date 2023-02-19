Украинский спецназ шесть часов пулеметными очередями громил атакующих россиян 19.02.2023, 9:28

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Опубликовано видео стрелкового боя от первого лица.

В сети опубликовали видео боя Сил спецопераций (ССО) Украины с армией РФ на сложном участке фронта. На участке у бойцов ВСУ возникли проблемы, поэтому им на помощь пришел отряд спецназовцев.

Информация обнародована в Telegram-канале «Оперативный ВСУ» со ссылкой на подполковника Анатолия Штефана.

Камера расположена на плече пулеметчика с позывным «Фил», указано в сообщении.

В начале видео в кадр попадают украинские позиции – траншеи, расположенная в засыпанном снегом лесу. Из траншеи поднимаются бойцы ВСУ: впереди оператор – шесть человек.

Бойцы двигаются по лесу. При этом на заднем фоне – неустанный свист снарядов, пролетающих поодаль.

Вдруг начинается стрельба – боец с нагрудной камерой немедленно занимает позицию для того, чтобы дать отпор, и готовится к «работе».

Работа ведется из автомата – пулями поливается группа деревьев впереди.

Наконец боец срывается с места и, выкрикивая что-то в пылу боя, продвигается дальше.

Следующие кадры сняты на позициях бойцов ВСУ, которым, похоже, понадобилась помощь.

Бой продолжается. Между тем, благодаря камере GoPro, зрители могут увидеть, как стреляет спецназовец, как он перезаряжает оружие.

Боец, похоже, постоянно меняет дислокацию для выстрелов: он стреляет то из-под ветвей хвойного дерева, то между стволами, то между снежными сугробами.

Чтобы нанести врагу чувствительные удары, также использовали миномет.

Закончив спецоперацию, бойцы ССО возвращаются - садятся в бронетранспортер, ожидающий их где-то неподалеку.

Бой длился 6 часов, указывает автор сообщения. В течение этого времени россияне постоянно штурмовали позиции ВСУ. Но все атаки были отражены.

Пока неизвестно, где именно происходят события. Вокруг видна лесистая местность, поэтому можно предположить, что бой мог происходить где-то в районе Кременной (требует уточнения).

Отметим, участок у Кременной и Сватового – одно из пяти направлений, на которых армия РФ ведет мощные штурмы. В частности, согласно отчету Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки там произошло 3 атаки:

Стельмаховка,

Краснопоповка,

Кременная.

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