«У Лукашенко все запылает»: что ждет диктатора 24 февраля 1 19.02.2023, 9:35

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В подготовке нового вторжения из Беларуси есть три важных момента.

Украинский военный обозреватель и журналист Роман Бочкала объяснил для «Апостроф TV», чего можно ожидать от путина на годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля: будет ли массирована атака на Украину и есть ли угроза со стороны Беларуси.

Журналист напомнил, что план РФ напугать украинцев и захватить Украину потерпел фиаско. Не было также успехов после массированных обстрелов:

катастрофических разрушений так и не произошло;

потратили высокоточные ракеты;

вместо высокоточных ракет остались неуправляемые и неточные;

Киев и другие важные объекты получили мощную систему ПВО;

есть некий шанс попасть по меньшим объектам, но и они находятся под защитой.

Именно поэтому годовщину вторжения не стоит ожидать какого-то особо массированного ракетного удара: все, чем РФ могла испугать, она уже использовала - новых инструментов нет.

С другой стороны, у Путина все же есть один до сих пор не задействованный инструмент - наступление со стороны Беларуси. Но и здесь, уверен военный обозреватель, есть несколько важных моментов:

во-первых, армии у Беларуси, как таковой, нет - есть гвардия телохранителей Лукашенко;

во-вторых, Лукашенко знает: если он поддается давлению Путина, то может потерять Беларусь - «у него сразу все запылает»;

в-третьих, россияне могут атаковать с севера сами по себе, надев при этом белорусскую форму. Но продвигаться там будет очень тяжело: слишком теплая погода и сложный рельеф помогут ВСУ удержать врага.

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