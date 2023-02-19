«Кругом беспорядки, меня уже три раза топтали быки» 19.02.2023, 9:48

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В хозяйстве под Гродно бунтуют сельчане.

В редакцию сайта grodno.in обратилась семья из Больших Эйсмонтов, агрогородка в Берестовицком районе в 40 км от Гродно. Женщина и ее дочь рассказали об антисанитарных условиях содержания животных в КСУП «Воронецкий», увечьях от крупного скота, низких зарплатах и беспорядках, которые волнуют местных уже не первый год.

«Мама неоднократно попадала под быков, били и топтали ее ногами»

Валентина Сергеевна (имя изменено — ред.) в КСУП «Воронецкий» работает много лет. Вначале дояркой, сейчас скотником на бычнике.

— У нас кругом беспорядки. По одному человеку работаем, душимся. Это запрещено. Меня уже три раза топтали быки, лежала в больнице. Они не на привязи, лазим прямо в клетки, по 30 голов стоит. Полколхоза нужно поднять, чтобы пособили. Как дети, внуки жили поблизости, то помогали. А теперь сами, — жалуется в беседе с журналистом Grodno.in женщина.

Это подтверждает и ее дочь Анна (имя изменено — ред.):

— Из того, что я знаю и видела, техники безопасности там никакой. Мама неоднократно попадала под быков, когда выгоняли. Били и топтали ее ногами. С сильнейшими гематомами она лежала в больнице Большой Берестовицы. Я настаивала, чтобы она указывала, что травмы производственные. А начальство колхоза доказывало, будто они бытовые. Тогда я подняла хай — и нам выплатили компенсацию.

По словам жителей Больших Эйсмонтов, любые жалобы работников сопровождаются тихим гноблением. На некоторое время все утихает, но вскоре повторяется вновь.

«Скотина постоянно стоит в г…»

Отдельная тема — условия содержания животных. Кругом не просто грязь, а отходник. Собеседницы говорят обо всем прямо и показывают доказательства.

— Скотина постоянно стоит в говне, вся мокрая, во всей этой жиже. Сено всегда гнилое. Животные болеют, на ноги западают. Вывозят и вывозят, страшно как. Когда режут, головы валяются вместе с кишками, все кидают прямо под ноги в навоз. Поглядите, сколько тут лежит гноя возле бычника. Что с одной стороны, что с другой. Там аж черви ползают. Никакого отношения ни к людям, ни к скотине. Вам любой здесь это расскажет и покажет. Колхозники разве нелюди?

«Зарплаты никакие»

Не устраивают работников и зарплаты. Валентина говорит, их урезают каждый месяц. Многие увольняются.

— Зарплаты никакие, у многих и 500 рублей не наберется. При старых начальниках премии люди получали, на праздниках гуляли. А теперь премию дадут, а потом из зарплаты вычитают. Зачем давать, если потом забираете? Для кого эта показуха?

Другое дело раньше. Колхоз был передовиком и новатором — богатый, со своим садом, теплицами, столовой, физкультурно-оздоровительным комплексом, бассейном и музыкальной школой. Хозяйство возглавляли руководители, которые по-настоящему заботились о своих работниках. Даже название кооператива «Воронецкий» присвоено в честь фамилии одного из тогдашних председателей.

Люди бунтуют, но терпят — идти работать некуда

Бытует мнение, что жить и работать в колхозе — одна сказка. Зарплаты большие, еще и дом дадут. От этого женщины отмахиваются. Нет у них такого уже давно.

— Найти другую работу в селе непросто. Идти некуда, даже уборщицей не устроишься — везде сидят свои, — признается Валентина Сергеевна.

Труженики КСУП «Воронецкий» все видят, понимают и только между собой возмущаются.

— Очень много я писала в различные инстанции. Все заминается. Проверки приехали и уехали, как будто все хорошо, — говорит Анна.

По словам женщин, в конце 2022 года в колхоз нагрянула прокуратура. Повестка — нехватка поголовья и другие проблемы.

— Все отфотографировали. И думаете, они что-то сделали? Как было, так и осталось. Штраф дали, и на этом конец.

Руководство: «Вы меня убили»

На сайте колхоза «Воронецкий» все аккуратно – здоровые буренки пасутся на зеленых лугах, счастливые руководители жмут руку довольным работникам, женщины, словно детей, держат на руках чистых поросят, мужчины позируют у не менее чистых тракторов. Веселый и здоровый досуг. Вот она — жизнь.

Так ли все плохо на самом деле, журналисты Grodno.in спросили напрямую у директора КСУП «Воронецкий» Юрия Еремича:

— Вы меня убили, нет такого. Производственных травм ни разу не было. Как не хватает животных?! Каждый месяц идет пересчет скота. Поголовье у нас почти 7 тысяч. С животными и чистотой все нормально. А сено гнилое сегодня может быть везде. Никто же им не кормит скотину. С проверками надоели, уже не хватает сил. Никакая прокуратура не приезжала, а то уже была бы бомба.

На следующий день уже руководство колхоза звонило в редакцию Grodno.in. Уверяло, что без предупреждения выехало на все подразделения хозяйства вместе с бригадой зоотехнии. Настаивало, что эксцессов с охраной труда нет.

— Мы опровергаем данную информацию и гарантируем, что она не соответствует действительности. Можно сфотографировать и отправить что угодно. Но мы официально заявляем, что ваши сведения не подтверждены. Вопрос поставлен на самый серьезный контроль, — уверила нас заместитель директора по идеологической работе КСУП «Воронецкий» Галина Козел.

После этого она вызвала на разговор Валентину Сергеевну.

— Меня отчитывали, чтобы я никуда не писала. Если не устраивает зарплата и условия труда, то они могут расторгнуть со мной договор. Начали пугать, — призналась работница колхоза.

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