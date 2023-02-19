Рядом с коттеджным поселком друга Путина нашли секретную железнодорожную станцию 19.02.2023, 9:53

1,658

Станция появилась на этом месте внезапно.

Под Санкт-Петербургом появилась новая «секретная» железнодорожная станция «Игора». Недалеко от нее расположен «корпоративный поселок» банка «Россия», который контролирует семья олигарха Юрия Ковальчука. Об этом пишет «Новая газета».

Станция появилась на этом месте «внезапно», утверждает издание. Ее построили рядом с уже действующей остановкой «69-й километр». Жители близлежащего коттеджного городка заявили, что не видели, чтобы на новой станции останавливались электрички.

В том же поселке друг президента Владимира Путина Ковальчук построил всесезонный курорт «Игора», а также горнолыжную трассу, ледовый дворец и автодром с аналогичными названиями.

В комплекс «Игора» входит также усадьба под названием «Загородная среда». По словам местных жителей, ее «бдительно охраняют специальные охранники».

На этой неделе издание издание «Проект» сообщило, что к официальным резиденциям президента РФ Владимира Путина (подвели секретную ветку железных дорог https://charter97.org/ru/news/2023/2/15/536413/), а рядом с ними построили железнодорожные станции.

Журналисты обнаружили три секретные железнодорожные станции недалеко от резиденций Путина. Одна из них находится на территории Валдайского национального парка возле деревни Долгие Бороды, где расположена любимая резиденция Путина.

Другая секретная ветка железной дороги ведет к скрытой станции в Ново-Огарево. Она находится в 400 метрах от резиденции главы государства. Третья секретная станция находится у резиденции «Бочаров ручей», ее построили в 2017 году.

Все три станции охраняются, некоторые из них скрыты под высоким забором.

Перед началом войны в Украине Путин начал активно пользоваться бронепоездом, сообщало «Досье». Желание Путина пользоваться бронепоездом продиктовано интересами секретности, писало издание: передвижение самолета можно отследить с помощью многочисленных открытых интернет-сервисов, а для поездов аналогичного механизма нет.

«Проект» и «Досье» утверждают, что бронепоезд Путина принадлежит компании «Гранд Сервис Экспресс», которой владеет племянник Ковальчука. Хотя источники «Досье» не смогли однозначно подтвердить, что сфотографированный изданием поезд компании и есть спецтранспорт президента, они назвали его похожим.

Сам Ковальчук исполняет роль президентского консильери, писал «Проект» ранее. Он управляет неофициальными резиденциями Путина и финансами его семьи и близких ему людей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».