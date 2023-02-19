Массовые увольнения в Лицее БГУ: стало известно о «слитых» номерах телефонов 19.02.2023, 10:00

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Для абитуриентов также планируют ввести изменения.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Лицее БГУ могут начаться массовые увольнения. Один из источников телеканала «Белсат» рассказал, что новый сотрудник КГБ, ответственный за лицей, «планирует уволить 30 человек, всех пугает».

«Нашай Ніве» стало известно, что до Лицея дошли билинги за 16 августа 2020-го. В тот день был воскресный марш на стеле в Минске.

«По этому поводу с больничного вышел даже заместитель директора по режиму безопасности и кадрам. К нему в кабинет вызвали тех, кто был на стеле в тот день. О чем конкретно велась речь за закрытыми дверями, я не знаю, но, скорее всего, тем сотрудникам сообщили, что они не смогут работать после окончания контракта. Эта версия может быть вполне вероятной.

Стояло в очереди на разговор много людей, поэтому резко всех уволить не получится. Увольнение после того, как контракт закончится, позволит постепенно восстанавливать штат сотрудников, набирать лояльных к власти и с незапятнанной репутацией, а также обеспечить непрерывную работу Лицея БГУ.

Вдобавок надо отметить, что до сих пор проводились индивидуальные беседы с теми из сотрудников лицея БГУ, которые в 2020 году ставили подписи за альтернативных кандидатов. Это опять-таки группа риска в современных условиях», — сообщил осведомленный источник, который знаком с ситуацией в Лицее БГУ.

Сколько преподавателей могут попасть под увольнения, пока не известно.

Определенные изменения могут ожидать также абитуриентов.

Разрабатывается договор с будущими абитуриентами Лицея БГУ, на основании которого, после обучения там нужно будет обязательно идти в БГУ по целевому набору.

«Это позволит увеличить количество выпускников лицея, поступающих в БГУ, до 100%. К 2021 году этот показатель ежегодно составлял около 60%, а в 2021 упал до 40% от общего числа выпускников Лицея.

В случае непоступления в БГУ, выпускнику предстоит компенсировать стоимость образовательных услуг предоставленных во время обучения в лицее. Пока юридического механизма реализации такого решения нет, но работа идет», — рассказал источник.

Лицей БГУ традиционно группировал вокруг себя образованную и критически мыслящую молодежь. Но после 2020-го идеологический контроль усилился и там.

В прошлом году на линейку в Лицей БГУ прислали заместителя начальника КГБ. В своей речи он рассказывал о Феликсе Дзержинском, как тот «много хорошего сделал для детей, основал службу, потомком которой является КГБ, спас большое количество жизней».

А позже Лицей вместе с КГБ проводил культурно-патриотический конкурс «Первые среди равных». В одной из номинаций конкурсантов просили нарисовать комикс о жизненном пути и государственной деятельности Феликса Дзержинского.

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