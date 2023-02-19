Лукашенко так и остался в Тверской области РФ?
- 19.02.2023, 10:13
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Самолет диктатора мог вернуться в Минск пустым.
Самолет Лукашенко Boeing 737-800 с бортовым номером EW-001PA вернулся в Минск из Тверской области.
Был ли на нем Александр Лукашенко — неизвестно. В белорусских и российских официальных СМИ ничего не сообщается о возвращении диктатора в Беларусь.
Сервис flightaware.com сообщает, что боинг Лукашенко совершил перелет из Тверской области в Минск. В белорусской столице он приземлился в 22:05 по минскому времени.
Именно этим самолетом в пятницу Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным.
Как сообщал сайт Charter97.org, вчера утром Boeing 737-800 из московского аэропорта «Внуково» направился в Тверскую область РФ. Где в это время находился Александр Лукашенко, официально не сообщалось.
Известно также, что вчера из-за бронепоезда Путина остановили движение на Московско-Тверской железной дороге. По слухам, Путин решил опробовать спецпоезд для поездки в свою резиденцию на Валдае. Был ли с ним там Лукашенко, неизвестно.
Интересно, что о встрече Лукашенко и Путина в Москве их пулы дали совсем мало информации.