В России уже готовятся к смуте 3 19.02.2023, 10:20

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Военный эксперт назвал два главных признака близких потрясений.

Болезненные поражения российской оккупационной армии на войне против Украины могут запустить определенные процессы внутри Российской Федерации. В частности, одним из триггеров может быть заход ВСУ в Крым. Тогда, вероятнее всего, в Кремле произойдет переворот. Такое мнение в интервью «Главреду» высказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона «Айдар», директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Как отметил эксперт, распад России произойдет только после периода борьбы за власть. Именно в процессе этой борьбы найдется много недовольных тем, что не отхватили себе власть во всей РФ. Взамен они будут брать в свои руки власть в каком-то из кусков России. Дикий подчеркнул, что определенная подготовка к этому уже идет.

«Но такие моменты есть – в частности, уже два национальных батальона из Тувы и Татарстана отказались воевать и вернулись домой. Оба устроили бунт, и их не то что кувалдами не побили, а просто молча вернули домой. То, что в Дагестане даже не стали проводить мобилизации – из той же серии, ведь это была единственная республика, где начался мощный процесс сопротивления. Поэтому на национальных окраинах две извилины уже начали понемногу шевелиться», - сказал военный эксперт.

Другой признак предстоящей великой смуты, по его словам, – это марш-парад частных военных кампаний. То есть все, кто имеют серьезный материальный ресурс, сейчас создают свои ЧВК.

«Совершенно очевидно, что это делают не для войны в Украине, а для будущей войны за Россию после Путина. То есть в России к смуте потихоньку готовятся, но она, к сожалению, не начнется, пока мы не разобьем их здесь. Последовательность именно такая, а не обратная, как бы нам этого не хотелось», - подчеркнул Дикий.

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