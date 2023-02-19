Топ-генерал США призвал передать Украине F-16 для глубоких ударов по РФ 4 19.02.2023, 10:58

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Это поможет Киеву господствовать в небе и перейти в решительное наступление.

Глава Европейского командования Вооруженных Сил США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи во время закрытого заседания с американскими законодателями в пятницу убеждал Вашингтон передать Украине самое передовое оружие, которое поможет ВСУ выиграть войну.

Как пишет Politico со ссылкой на пять человек, присутствовавших на встрече, Каволи призвал передать Украине истребители F-16, беспилотники и ракеты большой дальности. Это, по его мнению, может помочь Киеву господствовать в небе и поддержать свои собственные наступления на Россию.

На вопрос, помогут ли истребители F-16 Украине выиграть войну против России, он ответил: «Да». Эти истребители необходимы Киеву, чтобы преуспеть в своих планах перейти в наступление и остановить наступление врага.

Каволи сказал, что Украине нужны ракеты большей дальности (не менее 100 км), тактические ракетные комплексы, чтобы ВСУ могли наносить удары по российским позициям, подвергая риску штаб и тыловые линии снабжения, что помогло бы вывести из строя российскую военную машину внутри Украины.

Представитель генерала не ответил на просьбу о комментарии.

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