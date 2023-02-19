Тайны Ново-Огарева 8 19.02.2023, 11:11

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Лукашенко вряд ли получил ответы от Кремля, да и сам пропал неизвестно куда.

То, что говорил Лукашенко под телекамеры в начале встречи с Путиным 17 февраля в подмосковном Ново-Огареве, выглядело как отчет перед начальником о проделанной работе, пишет белорусский политолог Валерий Карбалевич:

— В частности, Лукашенко заявил: «Все, о чем мы договаривались с вами в свое время, совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности, белорусская сторона 100% выполнила по прошлому году. И даже больше сделали». Видимо, речь идет о поддержке российской армии на территории Беларуси. Но не только.

Белорусский правитель рассказал, как были использованы российские кредиты на импортозамещение, как выполнялся заказ российского ВПК. И отметил, что белорусские производители даже «готовы выйти на производство самолета Су-25, который себя хорошо в Украине показывает — штурмовик». Хочу напомнить, что в Беларуси есть только авиаремонтные заводы. Производить готовые самолеты негде и не на чем.

Однако думаю, что реальное содержание переговоров осталось за кадром. Можно только строить версии, какой вопрос был главным на встрече.

Напомню, месяц назад Лукашенко, принимая в Минске министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, попросил всех остальных участников переговоров покинуть кабинет, чтобы поговорить с полпредом Кремля наедине. И произнес загадочную фразу: «Есть вопросы за рамками наших сегодняшних официальных мероприятий». Надо думать, правитель хотел получить важную информацию.

Похоже, так называемый «Большой разговор» с Лукашенко, первоначально запланированный на 14 февраля, был отложен на неопределенный срок из-за того, что тот хотел дождаться переговоров с Путиным и только потом встречаться с журналистами.

Что, какие военные тайны Кремля так настойчиво желал узнать Лукашенко?

Думаю, его интересовали планы России относительно войны. Там сейчас происходят важные события. Сменился командующий российскими войсками в Украине. Поступает много информации о том, что Москва готовит большое наступление.

Можно предположить, что Кремль не ставит Лукашенко в известность о планах РФ в Беларуси, о том, как Москва намерена использовать территорию союзника в целях войны против Украины. При этом судьба режима Лукашенко во многом зависит от реализации этих планов, от того, как пойдет война в Украине. Вождь режима хотел бы адаптироваться к этим намерениям Кремля.

«Но не факт, что в Ново-Огареве гость получил необходимые ответы», — резюмирует Валерий Карбалевич.

Между тем, как сообщал сайт Charter97.org, остается неизвестным местонахождение самого Лукашенко после встречи с Путиным. Вчера утром его Boeing 737-800 из московского аэропорта «Внуково» направился в Тверскую область РФ. Сегодня зафиксировано прибытие самолета в Минска, однако был ли на его борту Лукашенко, остается неизвестным. В белорусских и российских официальных СМИ ничего не сообщается о возвращении диктатора в Беларусь.

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