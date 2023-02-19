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В России с почестями похоронили «вагнеровца», осужденного за заказное убийство

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  • 19.02.2023, 11:22
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В России с почестями похоронили «вагнеровца», осужденного за заказное убийство

Профессионального киллера представили к государственной награде.

В РФ с почестями похоронили зека - «вагнеровца» Руслана Джафарова, которого завербовали в колонии, где он отбывал наказание за заказное убийство, передает УНИАН.

Как сообщают российские пропагандисты, из киллера сделали «героя» и после ликвидации представили к награде.

43-летний Руслан Джафаров - наемный убийца из Белой Калитвы Белокалитвинского района Ростовской области. До недавнего времени он отбывал наказание в одной из колонии за убийство предпринимателя, но Пригожин «досрочно» освободил его и отправил на фронт.

13 февраля Джафарова похоронили. На его похоронах был почетный караул из детей «Юнармии». На церемонии показывали фильм о захватчике.

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