Пропагандист Соловьев неожиданно заговорил на украинском 5 19.02.2023, 11:28

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Но быстро перешел на немецкий, фантазируя о «рейхе».

Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев внезапно заговорил на украинском языке. В эфире одной из пропагандистских программ рупор Кремля продолжил сравнивать Украину с нацистской Германией, найдя «шок-факт» в пользу своих домыслов.

В частности, Соловьев обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное наименование 10 отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ. Комментируя эту новость, путинский рупор провел аналогию с нацистами, у которых была горно-пехотная дивизия вермахта.

«Вот указ президента Украины о присвоении почетного наименования 10 отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ. Это же один в один горно-штурмовая... Там была дивизия, а тут - бригада. Ничего в голове нет? Третий рейх не встает?», - заявил взбешенный Соловьев и раскричался по-немецки.

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