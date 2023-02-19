Нидерланды высылают российских дипломатов и закрывают торгпредство РФ 3 19.02.2023, 11:44

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Решение принято из-за шпионажа и войны.

Правительство Нидерландов заявило, что закроет свое консульство в Санкт-Петербурге и ограничит число российских дипломатов, работающих в посольстве России в Гааге. Будет также закрыто торговое представительство России в Амстердаме. Как заявил в субботу глава нидерландского МИД, это делается из-за постоянных попыток России внедрить шпионов в дипломатическую среду, сообщает ВВС.

«Россия продолжает попытки тайно доставлять агентов разведки в Нидерланды под прикрытием дипломатии. Мы не можем позволить этого и не позволим, - заявил в субботу глава Нидерландского МИД Вопке Хукстра - В то же время, Россия отказывается выдавать визы голландским дипломатам, которые будут работать в консульстве в Санкт-Петербурге или посольстве в Москве».

При этом голландское консульство в Санкт-Петербурге вскоре будет закрыто из-за нехватки персонала, добавили в МИД Нидерландов. Посольство страны в России продолжит работу.

Власти Нидерландов также распорядились закрыть ко вторнику российское торговое представительство в Амстердаме. Агентство Bloomberg при этом сообщает, что закрытие называют временным.

В интервью общественному вещателю NOS Хукстра объяснил, что решение о закрытии торгпредства - это «ответ на продолжающиеся нарушения международных прав человека», в которых виновата Россия. Оно не будет работать, пока «Российская Федерация не прекратит нарушать запрет на атаки гражданского населения и инфраструктуру» в Украине, сказал министр иностранных дел.

В интервью голландскому радио NOS в субботу Хукстра сказал, что страну покинут, по его оценке, около десятка российских дипломатов, сообщает AFP.

В марте прошлого года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Нидерланды были одной из европейских стран, которые за два дня выслали на родину около 50 российских дипломатов. Бельгия тогда объявила о высылке 21 дипломата, Нидерланды - 17-ти, Ирландия - четырех. Также россиян выслали Чехия и Северная Македония.

Правительства стран объяснили это тем, что подозревают дипломатических работников в шпионаже. В том же месяце польские власти составили список из 45 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже.

По данным нидердандских СМИ, после высылки в Нидерландах продолжали работать 58 российских дипломатов. В ответ Москва объявила о высылке 15 нидерландских дипломатических работников, а переговоры о взаимной отправке новых сотрудников посольств закончились неудачей, объясняет правительство Нидерландов.

Россия и европейские страны взаимно высылали дипломатов друг друга весь прошлый год, и особенно в марте, после начала войны. Как недавно подсчитал РБК, в 2022 году разные страны мира выслали домой 580 российских дипломатов, а Россия отправила на родину 302 дипломатических работников разных стран.

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