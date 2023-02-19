«Ни в чем себе не отказываю, если что-то захотела – куплю» 2 19.02.2023, 11:36

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Как администратор казино из Барановичей стала дальнобойщицей

Жительница Барановичей и мама двоих детей – 34-летняя Виктория – чуть более года колесит на большегрузе по дорогам Европы. Об отношении других водителей и окружающих к женщинам-дальнобойщицам, о необычных ситуациях на дорогах и заработке Виктория рассказала Intex-press.

Любовь к машинам привил папа

До того, как сесть за руль большегруза, Виктория около десяти лет проработала администратором в одном из игровых клубов Барановичей. У нее было водительское удостоверение (учеба в автошколе стала подарком от отца к 18-летию), но в документах – только категория «В».

– Любовь к рулю и машинам мне привил папа. Он – опытный водитель и профессионал своего дела. Наверно, его гены сработали, – смеется Виктория. – Именно он купил мне первую машину, я начала ездить и не могла нарадоваться – так мне это нравилось!

Виктория говорит, что у нее «и мысли не было податься в дальнобой, просто не хотелось всю жизнь проработать в казино».

– В какой-то момент я задумалась, куда хотела бы пойти дальше, – вспоминает она. – Поразмыслив, я решила, что новая работа должна также хорошо оплачиваться и, главное, быть мне в удовольствие.

А тут еще и знакомый предложил Виктории отучиться на категорию «Е» и вместе с ним заняться перевозкой кабин грузовиков из Европы.

– Тогда это было прибыльным делом. Правда, в основном, работали мужчины. Я сначала засомневалась, но знакомый уверил, что с моим характером и любовью к вождению все получится, – вспоминает горожанка. – Дома я еще раз «переварила» эту информацию и на следующий день записалась в автошколу на категорию «С», а заодно и на «D». Решила сначала посмотреть, что такое большие машины, а потом уже решать, учиться мне дальше на «Е» или нет.

Родные к идее отнеслись негативно

Автошколу, по словам Виктории, она закончила успешно, экзамены сдала с первого раза и, не раздумывая, записалась уже на категорию «Е».

– На экзамене я познакомилась с человеком, который, собственно, и предопределил мое будущее. Это была 22-летняя Юля, которая на то время работала в такси, а ее муж – на большегрузе, – рассказывает горожанка. – Юля хотела пойти вслед за мужем на фуру. И когда я услышала это от маленькой, хрупкой девушки на десять лет младше меня, то поняла: все страхи – в сторону, у меня тоже все получится! Впоследствии, именно благодаря Юле, я нашла себе работу.

А вот родные, по словам Виктории, поначалу негативно отнеслись к ее желанию работать на фуре. Лишь отец не удивился и поддержал.

– Я-то легкая на подъем, но у меня семья: муж, двое сыновей – 5 и 13 лет. Нужно было хорошенько подумать и взвесить все «за» и «против», – говорит горожанка. – Муж был категорически против, однако я сумела его убедить и развеять сомнения. Рада, что он пошел мне навстречу.

На оформление документов – 7 месяцев и около 2000 евро

Документы для работы Виктория делала самостоятельно. На получение карты международника, карты ADR на перевозку опасных грузов, на перевозку грузов в цистернах горожанка отучилась в Беларуси. Чтобы получить код-95 (сертификат для работы водителем в транспортной фирме в ЕС), ей пришлось ехать на двухмесячную учебу в Польшу.

– Некоторые документы мне даже не понадобились, но хотелось подготовиться по максимуму. Я, наверное, единственная приехала трудоустраиваться с такой кипой бумаг, – смеется Виктория. – На все документы ушло примерно 7 месяцев и около 2 тысяч евро. К счастью, за код-95 я заплатила только 270 евро, остальную сумму плюс проживание за границей мне покрыла фирма.

Компания, куда устроилась горожанка, литовская, но трудовой договор заключен с польским парком. Стажировала Викторию та самая Юлия, с которой они познакомились в автошколе в Барановичах. Первый рейс в качестве стажера был в Италию.

– С Юлей в машине было спокойно: когда у меня что-то не получалось, она подсказывала и всячески поддерживала, – отмечает Виктория. – А когда я осталась одна и мне дали другую машину, было очень страшно. Первые две недели я потом обливалась, не могла ни на секунду расслабиться… И если бы не поддержка мужа и Юли, которая была на связи 24 на 7, то я бы, наверное, бросила всю эту затею. Было безумно тяжело.

Два месяца в рейсе, два – дома

1 февраля исполнился год, как Виктория работает в статусе дальнобойщицы. За это время она побывала почти во всех странах Европы и начала ездить в Англию, куда, по ее словам, «даже не все мужчины отваживаются ехать».

– В Англию я стала ездить чуть ли не в числе первых девушек в одиночном экипаже. Многие побаиваются этой страны, потому что попасть туда можно только на пароме или через специальный туннель под водой. К тому же в городах действует левостороннее движение, есть вероятность наткнуться на мигрантов, которые могут тебя обокрасть, – поясняет горожанка. – Когда я в первый раз проходила контроль, то англичане не могли поверить, что я приехала одна. Они залазили в кабину, искали мужчину и несколько раз спрашивали: «Где он, где ваш муж, где второй водитель?!». Это было забавно, а для них – шок. Сейчас, кстати, девушек на Англию стало ездить больше.

Средний заработок Виктории, по ее словам, составляет 2000-2500 евро в месяц. График работы: два месяца в рейсе, два – дома.

– Что касается рабочих дней, то обычно я езжу по 13 часов в сутки, но три раза в неделю – по 15, – поясняет она. – Выходные – суббота и воскресенье, но частенько могут выпадать и на будние дни. График работы меня более чем устраивает.

Сложности в работе и в быту

Виктория отмечает, что не всегда рассказывает о трудностях. А они бывают не только у новичков – у водителя с большим опытом тоже есть шансы столкнуться с какой-то тяжелой ситуацией.

– В первом своем рейсе в Люксембург мне нужно было пройти регистрацию, отдать свой прицеп и взять другой. Перецепов на стажировке я практически не делала. А тут среди 2000 прицепов мне нужно как можно быстрее отыскать свой, а затем присоединить его к машине. И все бы ничего, если бы не жуткий ливень, когда даже перед своим носом ничего не видишь, – вспоминает Виктория. – Около часа я не могла зацепить нужные мне провода, а вокруг ни души. Я так плакала, еще и промокла до ниточки. От бессилия пошла в кабину, успокоилась, вышла и злющая-злющая, прям задыхаясь от слез, с первого раза зацепилась. В тот раз я подумала: «Что я тут вообще забыла и зачем мне все это нужно?!».

Девушка говорит, что бывает сложно и в быту, и вспоминает, как однажды во Франции хотела сходить в магазин, а на парковке было много мигрантов. Ей пришлось брать с собой коллег-дальнобойщиков.

– Я боялась идти одна, потому что мигранты могли вырвать из рук пакет с продуктами и сбежать. Помимо этого, они любят воровать топливо и зачастую делают это по ночам, – рассказывает Виктория. – Была ситуация, когда ночью на парковке у меня пытались слить топливо из бака. Я видела, как подходили к моей машине, и включила аварийку. Воры испугались и ушли. Мне было очень страшно, я не могла уснуть всю ночь…

Впрочем, в работе есть немало и хороших ситуаций, главное, как отмечает горожанка, замечать их. А водители большегрузов – словно одна большая семья: поддержат, не бросят в трудной ситуации, а иногда еще и… покормят.

– Как-то на парковке слышу, как мне стучат по стеклу кабины и кричат: «Коллега, выходи, я суп приготовил». Открываю шторку, а мужчины, увидев девушку, аж дар речи потеряли, – смеется Виктория. – Я спокойно уточняю: «Так что, суп отменяется?». А они: «Не, не, все хорошо, выходи». Было забавно!

«Глядя на то, как другие водители едят роллтон и все до копейки везут семье, мне грустно»

В рабочем автомобиле, по словам Виктории, все продумано дня комфорта водителя: есть удобная кровать, холодильник, небольшая плита. Продукты она покупает в магазинах по пути.

– На парковках нет проблем с туалетами, душевыми. Всегда можно воспользоваться специальным мобильным приложением, которое подскажет, где какие удобства и услуги есть, – уверяет Виктория.

На различные траты в рейсе, по ее словам, за два месяца поездок в среднем уходит около 600-700 евро. Сюда входит оплата туалета, душевых и стирка одежды.

– Я ни в чем себе не отказываю, если что-то захотела – куплю. К примеру, я не буду стоять в магазине над креветками и думать, брать или нет. Я зарабатываю для себя и на себя, – говорит Виктория. – Смотреть на то, как другие водители каждый день экономят, едят роллтон и все до копейки везут семье, мне грустно. Поэтому я не удивлена, что для многих мужчин это не работа, а какая-то каторга…

«Иногда сталкиваюсь с осуждением окружающих»

За детьми в Барановичах присматривает муж – у него удобный график работы и есть возможность все совмещать.

– Мужу, конечно, иногда бывает трудно смотреть за детьми, но он, как бывший военный, привык к сложностям. Он у меня золотой человек, – с улыбкой рассказывает Виктория. – Сейчас муж спокойно относится к моей работе и гордится мной. Он рад, что я кайфую от этого дела. К тому же, мы меняем свою жизнь к лучшему: строим дом, хотим купить хорошую машину, стремимся к тому, чтобы дети ни в чем не нуждались.

В то же время, по словам горожанки, она иногда сталкивается с осуждением окружающих: мол, «мужа оставила, детей бросила, а сама уехала непонятно куда».

– Такие разговоры я прерываю моментально и сразу советую людям посчитать, сколько дней я провожу вместе со своей семьей – целых 60! Обычно женщина работает с 8.00 до 17.00, приходит домой уставшая, готовит ужин и в 22.00-23.00 ложится спать. Уделить время детям и мужу она при таком графике может только в выходные. А самой ведь тоже хочется отдохнуть! – объясняет Виктория. – Я не хочу так жить, оправдываясь лишь тем, что «зато я всегда рядом и дома ночую». Благодаря хорошему заработку, мои дети ни в чем не нуждаются, а когда я дома, мы интересно и разнообразно проводим свое свободное время.

«Кайфую от своей работы»

Виктория уверяет, что с переходом в «дальнобои» ее жизнь изменилась в лучшую сторону: у нее получилось соединить свою любовь к вождению с зарабатыванием денег и путешествиями.

– Я прям очень кайфую от своей работы. И бросать ее не собираюсь, – говорит она. – Мечтаю еще поработать водителем автовоза, а также поколесить на фуре по Америке.

По словам горожанки, переезжать в Европу на постоянное место жительства у нее пока желания нет. Она хочет жить в своем родном городе, там, где ее семья, родные и близкие.

– Да и с моей зарплатой мне нравится возвращаться домой и тратить ее здесь, ведь в Беларуси мой заработок – это просто вау! А вот за границей это не такая уж и большая сумма. Так что не зря говорят: хорошо там, где нас нет, – резюмирует Виктория.

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