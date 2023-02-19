Украинский генерал: Насыщенность минно-взрывных полей вдоль границы с Беларусью увеличена в десятки раз
- 19.02.2023, 11:52
Сергей Наев рассказал подробности о подготовке ВСУ к вторжению с севера.
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев оценил уровень нынешней военной угрозы на севере Украины со стороны Беларуси.
«Мы оцениваем уровень военной угрозы с учетом тех сил, которые сейчас находятся на территории Беларуси. Этих сил недостаточно для наземного наступления на это время, но то, что может произойти в будущем, зависит от намерений противника.
Нам удалось значительно укрепить северную границу.
Мы создали систему инженерных заграждений, в частности минно-взрывных, в десятки раз увеличив их насыщенность вдоль государственной границы. Сформировали систему оборонительных рубежей и позиций», — заявил украинский генерал.