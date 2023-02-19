В центре Минска продают квартиру с джакузи у окна и умывальником в спальне 4 19.02.2023, 12:27

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Жилье привлекло внимание своей необычной планировкой.

На трехкомнатную сталинку с необычной планировкой обратил внимание телаграм-канал «Будни риэлтора». «Ванна с акулой в спальне напротив окна с видом на чужой балкон — это вау», — пишет автор.

Квартира находится на 5 этаже в пятиэтажке на Коммунистической, 8. Это в пяти минутах ходьбы от площади Победы.

В этой трешке почти 80 «квадратов» общей площади, 46,8 из которых жилые. Кухня, совмещенная с гостиной, занимает больше 20 квадратных метров. Кухонная зона отделена барной стойкой и выделяется стилистически.

Вторая комната — детская, которая, как предполагают в объявлении, может быть и кабинетом. Здесь есть рабочее место.

И еще одна комната — спальня. Сразу может показаться, что ничего необычного: двуспальная кровать, большой шкаф-купе. Но главный элемент комнаты — джакузи на пьедестале около окна, здесь же есть умывальник.

В квартире совмещенный санузел, в котором установлена душевая кабина, есть стиральная и сушильная машины.

Окна в квартире выходят на разные стороны: часть во двор, часть в торец здания. Есть незастекленный балкон. Продавец говорит, что квартира очень светлая. Потолки трехметровые.

В объявлении уточняют, что перепланировка в квартире узаконена.

Стоимость квартиры — 224 617 долларов (2 829 за «квадрат»).

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